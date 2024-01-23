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В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра

В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра - РИА Новости, 23.01.2024

В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра

Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование возможных нарушений законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T20:32

2024-01-23T20:32

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МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование возможных нарушений законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром города Тунха в департаменте Бояка. "Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи, Бояка, Михаила Краснова вступить в должность", — говорится в сообщении ведомства.Согласно поступившей гражданской жалобе, Краснов 6 декабря 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC, который располагается в Тунхе. При этом менее чем через год, 29 октября 2023 года, его выбрали мэром столицы Бояки, что может стать основанием для невозможности занимать должность. "Аналогичным образом расследуется обоснованность процедур, предпринятых мэром российского происхождения для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии", — сказано в бюллетене.Краснов, который более десяти лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий более чем на десять процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он рассказывал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. Его политическая программа, которая родилась в дискуссиях со студентами, строится вокруг экономического развития столицы департамента Бояка, имеющего большой потенциал из-за близости к столице Боготе. В планах профессора — привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские.

https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920888401.html

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