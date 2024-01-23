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В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра - РИА Новости, 23.01.2024
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20:32 23.01.2024 (обновлено: 22:32 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/mer-1923079267.html
В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра
В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра - РИА Новости, 23.01.2024
В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра
Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование возможных нарушений законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:32
2024-01-23T22:32
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МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование возможных нарушений законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром города Тунха в департаменте Бояка. &quot;Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи, Бояка, Михаила Краснова вступить в должность&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Согласно поступившей гражданской жалобе, Краснов 6 декабря 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC, который располагается в Тунхе. При этом менее чем через год, 29 октября 2023 года, его выбрали мэром столицы Бояки, что может стать основанием для невозможности занимать должность. &quot;Аналогичным образом расследуется обоснованность процедур, предпринятых мэром российского происхождения для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии&quot;, — сказано в бюллетене.Краснов, который более десяти лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий более чем на десять процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он рассказывал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. Его политическая программа, которая родилась в дискуссиях со студентами, строится вокруг экономического развития столицы департамента Бояка, имеющего большой потенциал из-за близости к столице Боготе. В планах профессора — привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские.
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920888401.html
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в мире, колумбия, россия, богота
В мире, Колумбия, Россия, Богота
В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра

В Колумбии расследуют вступление россиянина Михаила Краснова в должность мэра

© AP Photo / Fernando VergaraВид на район Ла-Канделария, Колумбия
Вид на район Ла-Канделария, Колумбия - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на район Ла-Канделария, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование возможных нарушений законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром города Тунха в департаменте Бояка.
«

"Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи, Бояка, Михаила Краснова вступить в должность", — говорится в сообщении ведомства.

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Согласно поступившей гражданской жалобе, Краснов 6 декабря 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC, который располагается в Тунхе. При этом менее чем через год, 29 октября 2023 года, его выбрали мэром столицы Бояки, что может стать основанием для невозможности занимать должность.
«

"Аналогичным образом расследуется обоснованность процедур, предпринятых мэром российского происхождения для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии", — сказано в бюллетене.

Краснов, который более десяти лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий более чем на десять процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете.
В интервью РИА Новости он рассказывал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. Его политическая программа, которая родилась в дискуссиях со студентами, строится вокруг экономического развития столицы департамента Бояка, имеющего большой потенциал из-за близости к столице Боготе. В планах профессора — привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские.
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