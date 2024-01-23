https://ria.ru/20240123/matveev-1923056877.html

Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России

Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России - РИА Новости, 23.01.2024

Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, отвечая на критику его высказываний со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, пояснил в своем Telegram-канале, что,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:28

2024-01-23T18:28

2024-01-23T18:28

россия

средняя азия

кавказ

михаил матвеев

рамзан кадыров

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, отвечая на критику его высказываний со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, пояснил в своем Telegram-канале, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов". "Где я выступаю по поводу миграционного потока, который идёт в Россию... я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике, ...которые там побеждены... Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счёт, мне не стыдно извиниться, потому что я имею ввиду тех радикалов", - сказал он.Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа. Кадыров отметил, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков". Сам Матвеев в своем Telegram-канале уже извинился за свои слова.

https://ria.ru/20240123/kadyrov-1923036063.html

россия

средняя азия

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, средняя азия, кавказ, михаил матвеев, рамзан кадыров, госдума рф