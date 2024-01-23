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Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России - РИА Новости, 23.01.2024
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18:28 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/matveev-1923056877.html
Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России
Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России - РИА Новости, 23.01.2024
Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, отвечая на критику его высказываний со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, пояснил в своем Telegram-канале, что,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:28
2024-01-23T18:28
россия
средняя азия
кавказ
михаил матвеев
рамзан кадыров
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, отвечая на критику его высказываний со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, пояснил в своем Telegram-канале, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов". &quot;Где я выступаю по поводу миграционного потока, который идёт в Россию... я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике, ...которые там побеждены... Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счёт, мне не стыдно извиниться, потому что я имею ввиду тех радикалов&quot;, - сказал он.Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа. Кадыров отметил, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков". Сам Матвеев в своем Telegram-канале уже извинился за свои слова.
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россия, средняя азия, кавказ, михаил матвеев, рамзан кадыров, госдума рф
Россия, Средняя Азия, Кавказ, Михаил Матвеев, Рамзан Кадыров, Госдума РФ
Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России

Матвеев объяснил, что говорил не о всех мигрантах-мусульманах, а о радикалах

© РИА Новости / Анар МовсумовМихаил Матвеев
Михаил Матвеев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Михаил Матвеев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, отвечая на критику его высказываний со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, пояснил в своем Telegram-канале, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов".
«

"Где я выступаю по поводу миграционного потока, который идёт в Россию... я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике, ...которые там побеждены... Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счёт, мне не стыдно извиниться, потому что я имею ввиду тех радикалов", - сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа.
Кадыров отметил, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков".
Сам Матвеев в своем Telegram-канале уже извинился за свои слова.
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Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России
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РоссияСредняя АзияКавказМихаил МатвеевРамзан КадыровГосдума РФ
 
 
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