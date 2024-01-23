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Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции - РИА Новости, 23.01.2024
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06:15 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/mask-1922877149.html
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции - РИА Новости, 23.01.2024
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что администрация США активно содействует нелегальной иммиграции. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:15
2024-01-23T06:15
сша
техас
мексика
илон маск
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что администрация США активно содействует нелегальной иммиграции. Ранее верховный суд США разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. "Эта администрация активно содействует нелегальной иммиграции", - написал Маск на своей странице в соцсети X. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало самым большим числом за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.
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сша, техас, мексика, илон маск, джо байден, в мире
США, Техас, Мексика, Илон Маск, Джо Байден, В мире
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции

Маск: администрация США активно содействует нелегальной иммиграции

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что администрация США активно содействует нелегальной иммиграции.
Ранее верховный суд США разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
"Эта администрация активно содействует нелегальной иммиграции", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало самым большим числом за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Маск нанес тяжелый удар по Байдену
22 января, 00:54
 
СШАТехасМексикаИлон МаскДжо БайденВ мире
 
 
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