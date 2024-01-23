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Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции

Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции - РИА Новости, 23.01.2024

Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что администрация США активно содействует нелегальной иммиграции. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:15

2024-01-23T06:15

2024-01-23T06:15

сша

техас

мексика

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что администрация США активно содействует нелегальной иммиграции. Ранее верховный суд США разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. "Эта администрация активно содействует нелегальной иммиграции", - написал Маск на своей странице в соцсети X. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало самым большим числом за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.

https://ria.ru/20240122/mask-1922672408.html

сша

техас

мексика

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сша, техас, мексика, илон маск, джо байден, в мире