https://ria.ru/20240123/mashina-1922896833.html
В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна
В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна - РИА Новости, 23.01.2024
В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна
Суд в Мончегорске Мурманской области постановил взыскать ущерб в 112 тысяч рублей с женщины, которая весной прошлого года мыла окна в квартире и случайно выпала РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:03
2024-01-23T10:03
2024-01-23T10:03
происшествия
мончегорск
мурманская область
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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд в Мончегорске Мурманской области постановил взыскать ущерб в 112 тысяч рублей с женщины, которая весной прошлого года мыла окна в квартире и случайно выпала на припаркованный у дома автомобиль, пробив крышу, следует из материалов суда. "По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов", - говорится в сообщении. Как выяснилось, в мае 2023 года в полицию Мончегорска поступило сообщение из приемного покоя больницы о том, что в приемный покой доставлена женщина с травмами. Как она сама пояснила, она покалечилась по собственной неосторожности – мыла окна в квартире на втором этаже, оступилась и упала на припаркованный под окном автомобиль. Владелец автомобиля, требовавший возмещения ущерба, отметил, что у его машины в результате падения мойщицы окон повредилась сама крыша и внутренняя обивка. Ремонт обошелся в 112 тысяч рублей, который женщина отказалась возмещать добровольно. Однако возражений по иску у нее не было, в суд женщина так и не пришла.
https://radiosputnik.ru/20220123/sosulki-1768978967.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мончегорск, мурманская область
Происшествия, Мончегорск, Мурманская область
В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна
Жительница Мончегорска выплатит компенсацию хозяину машины, на которую она упала
МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд в Мончегорске Мурманской области постановил взыскать ущерб в 112 тысяч рублей с женщины, которая весной прошлого года мыла окна в квартире и случайно выпала на припаркованный у дома автомобиль, пробив крышу, следует из материалов суда.
"По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов", - говорится в сообщении.
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Как выяснилось, в мае 2023 года в полицию Мончегорска поступило сообщение из приемного покоя больницы о том, что в приемный покой доставлена женщина с травмами. Как она сама пояснила, она покалечилась по собственной неосторожности – мыла окна в квартире на втором этаже, оступилась и упала на припаркованный под окном автомобиль.
Владелец автомобиля, требовавший возмещения ущерба, отметил, что у его машины в результате падения мойщицы окон повредилась сама крыша и внутренняя обивка. Ремонт обошелся в 112 тысяч рублей, который женщина отказалась возмещать добровольно. Однако возражений по иску у нее не было, в суд женщина так и не пришла.
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