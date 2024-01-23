https://ria.ru/20240123/mashina-1922896833.html

В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна

В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна - РИА Новости, 23.01.2024

В Мончегорске женщина заплатит за ремонт авто, на которое она упала из окна

Суд в Мончегорске Мурманской области постановил взыскать ущерб в 112 тысяч рублей с женщины, которая весной прошлого года мыла окна в квартире и случайно выпала РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:03

2024-01-23T10:03

2024-01-23T10:03

происшествия

мончегорск

мурманская область

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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд в Мончегорске Мурманской области постановил взыскать ущерб в 112 тысяч рублей с женщины, которая весной прошлого года мыла окна в квартире и случайно выпала на припаркованный у дома автомобиль, пробив крышу, следует из материалов суда. "По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов", - говорится в сообщении. Как выяснилось, в мае 2023 года в полицию Мончегорска поступило сообщение из приемного покоя больницы о том, что в приемный покой доставлена женщина с травмами. Как она сама пояснила, она покалечилась по собственной неосторожности – мыла окна в квартире на втором этаже, оступилась и упала на припаркованный под окном автомобиль. Владелец автомобиля, требовавший возмещения ущерба, отметил, что у его машины в результате падения мойщицы окон повредилась сама крыша и внутренняя обивка. Ремонт обошелся в 112 тысяч рублей, который женщина отказалась возмещать добровольно. Однако возражений по иску у нее не было, в суд женщина так и не пришла.

https://radiosputnik.ru/20220123/sosulki-1768978967.html

https://ria.ru/20231213/kompensatsiya-1915485825.html

мончегорск

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мончегорск, мурманская область