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Путин встретится с Лукашенко до конца недели - РИА Новости, 23.01.2024
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17:16 23.01.2024 (обновлено: 17:50 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/lukashenko-1923032864.html
Путин встретится с Лукашенко до конца недели
Путин встретится с Лукашенко до конца недели - РИА Новости, 23.01.2024
Путин встретится с Лукашенко до конца недели
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:16
2024-01-23T17:50
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет скоро, это будет до конца этой недели", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи Путина и Лукашенко.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html
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владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Путин встретится с Лукашенко до конца недели

Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится до конца недели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет скоро, это будет до конца этой недели", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи Путина и Лукашенко.
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Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаРоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
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