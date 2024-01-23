https://ria.ru/20240123/lukashenko-1923032864.html

Путин встретится с Лукашенко до конца недели

Путин встретится с Лукашенко до конца недели - РИА Новости, 23.01.2024

Путин встретится с Лукашенко до конца недели

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:16

2024-01-23T17:16

2024-01-23T17:50

владимир путин

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет скоро, это будет до конца этой недели", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи Путина и Лукашенко.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков