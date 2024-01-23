https://ria.ru/20240123/lukashenko-1923032864.html
Путин встретится с Лукашенко до конца недели
Путин встретится с Лукашенко до конца недели - РИА Новости, 23.01.2024
Путин встретится с Лукашенко до конца недели
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:16
2024-01-23T17:16
2024-01-23T17:50
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится до конца этой недели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет скоро, это будет до конца этой недели", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи Путина и Лукашенко.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Путин встретится с Лукашенко до конца недели
Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится до конца недели