https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922971633.html
Индекс ВЭБ.РФ: Липецк превышает средние значения по РФ по 9 из 11 позиций
Индекс ВЭБ.РФ: Липецк превышает средние значения по РФ по 9 из 11 позиций - РИА Новости, 23.01.2024
Индекс ВЭБ.РФ: Липецк превышает средние значения по РФ по 9 из 11 позиций
Согласно данным Индекса РФ, Липецк — один из лидеров среди российских городов по благоустройству и образованию, у него также сильные позиции по возможностям... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:24
2024-01-23T14:24
2024-01-23T14:24
липецк
игорь артамонов
вэб.рф (вэб)
агентство стратегических инициатив (аси)
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880872823_0:127:3000:1815_1920x0_80_0_0_2c68bd11f04cea9e0e8e0adb4227d1e0.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Согласно данным Индекса РФ, Липецк — один из лидеров среди российских городов по благоустройству и образованию, у него также сильные позиции по возможностям отдыха и досуга для горожан, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. В целом из 11 направлений Индекса Липецк по девяти превышает средние значения по стране. Подходы ВЭБ.РФ к оценке развития городов представлены во вторник на заседании Совета по качеству жизни в Липецке, в рамках миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. В ходе миссий эксперты федеральных и региональных структур оценивают проекты местного бизнеса и стартап-команд, рассказывают о мерах поддержки, а также оценивают комплексные предложения по развитию различных отраслей экономики регионов. "Наша амбиция на 2024 год — создание единой онлайн-платформы "Города.РФ", где будут сосредоточены все знания о городах, накопленные в группе ВЭБ.РФ. Первый прототип мы покажем уже в апреле", — привели слова Самохина в пресс-службе ВЭБ.РФ. По данным Индекса ВЭБ.РФ, в Липецке высокий уровень обеспеченности местами в детских садах, в городе отсутствуют очереди в дошкольные образовательные учреждения. Этому способствует, в том числе, их территориальная доступность: около 94% липчан проживают в 15-минутной пешей доступности от детских садов. Также в Липецке благоприятные условия для передвижения как на общественном транспорте, так и с использованием средств индивидуальной мобильности. Обеспеченность улиц Липецка маршрутами регулярных перевозок одна из самых высоких среди городов России: общая протяженность маршрутов общественного транспорта в 5 раз больше протяженности улично-дорожной сети. Помимо этого, в Липецке активно создается инфраструктура для активного пользования средствами индивидуальной мобильности: протяженность велосипедных дорожек к протяженности УДС - одна из самых больших в стране. В городе сравнительно много велопарковочных мест: на 10 тысяч человек приходится около 9 мест, что больше, чем средний показатель по городам Индекса. По итогам Совета по качеству жизни губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил благодарность команде АСИ и ВЭБ.РФ за проделанную работу, а также отметил, что по итогам оценки предстоит работа по дальнейшему повышению качества жизни жителей региона.
https://ria.ru/20240123/biznes-proekty-1922941979.html
https://ria.ru/20240117/esg-obligatsii-1921852388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, вэб.рф (вэб), агентство стратегических инициатив (аси), липецкая область
Липецк, Игорь Артамонов, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Липецкая область
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Согласно данным Индекса РФ, Липецк — один из лидеров среди российских городов по благоустройству и образованию, у него также сильные позиции по возможностям отдыха и досуга для горожан, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
В целом из 11 направлений Индекса Липецк по девяти превышает средние значения по стране.
ВЭБ и АСИ соберут бизнес-проекты для нового экономического цикла
Подходы ВЭБ.РФ к оценке развития городов представлены во вторник на заседании Совета по качеству жизни в Липецке, в рамках миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.
В ходе миссий эксперты федеральных и региональных структур оценивают проекты местного бизнеса и стартап-команд, рассказывают о мерах поддержки, а также оценивают комплексные предложения по развитию различных отраслей экономики регионов.
"Наша амбиция на 2024 год — создание единой онлайн-платформы "Города.РФ", где будут сосредоточены все знания о городах, накопленные в группе ВЭБ.РФ. Первый прототип мы покажем уже в апреле", — привели слова Самохина в пресс-службе ВЭБ.РФ.
По данным Индекса ВЭБ.РФ, в Липецке высокий уровень обеспеченности местами в детских садах, в городе отсутствуют очереди в дошкольные образовательные учреждения. Этому способствует, в том числе, их территориальная доступность: около 94% липчан проживают в 15-минутной пешей доступности от детских садов.
ВЭБ.РФ: в России выпустят дополнительные ESG-облигации на 220 млрд рублей
Также в Липецке благоприятные условия для передвижения как на общественном транспорте, так и с использованием средств индивидуальной мобильности. Обеспеченность улиц Липецка маршрутами регулярных перевозок одна из самых высоких среди городов России: общая протяженность маршрутов общественного транспорта в 5 раз больше протяженности улично-дорожной сети.
Помимо этого, в Липецке активно создается инфраструктура для активного пользования средствами индивидуальной мобильности: протяженность велосипедных дорожек к протяженности УДС - одна из самых больших в стране. В городе сравнительно много велопарковочных мест: на 10 тысяч человек приходится около 9 мест, что больше, чем средний показатель по городам Индекса.
По итогам Совета по качеству жизни губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
выразил благодарность команде АСИ
и ВЭБ.РФ за проделанную работу, а также отметил, что по итогам оценки предстоит работа по дальнейшему повышению качества жизни жителей региона.