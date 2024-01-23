https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922971633.html

Индекс ВЭБ.РФ: Липецк превышает средние значения по РФ по 9 из 11 позиций

Индекс ВЭБ.РФ: Липецк превышает средние значения по РФ по 9 из 11 позиций - РИА Новости, 23.01.2024

Индекс ВЭБ.РФ: Липецк превышает средние значения по РФ по 9 из 11 позиций

Согласно данным Индекса РФ, Липецк — один из лидеров среди российских городов по благоустройству и образованию, у него также сильные позиции по возможностям... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:24

2024-01-23T14:24

2024-01-23T14:24

липецк

игорь артамонов

вэб.рф (вэб)

агентство стратегических инициатив (аси)

липецкая область

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Согласно данным Индекса РФ, Липецк — один из лидеров среди российских городов по благоустройству и образованию, у него также сильные позиции по возможностям отдыха и досуга для горожан, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. В целом из 11 направлений Индекса Липецк по девяти превышает средние значения по стране. Подходы ВЭБ.РФ к оценке развития городов представлены во вторник на заседании Совета по качеству жизни в Липецке, в рамках миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. В ходе миссий эксперты федеральных и региональных структур оценивают проекты местного бизнеса и стартап-команд, рассказывают о мерах поддержки, а также оценивают комплексные предложения по развитию различных отраслей экономики регионов. "Наша амбиция на 2024 год — создание единой онлайн-платформы "Города.РФ", где будут сосредоточены все знания о городах, накопленные в группе ВЭБ.РФ. Первый прототип мы покажем уже в апреле", — привели слова Самохина в пресс-службе ВЭБ.РФ. По данным Индекса ВЭБ.РФ, в Липецке высокий уровень обеспеченности местами в детских садах, в городе отсутствуют очереди в дошкольные образовательные учреждения. Этому способствует, в том числе, их территориальная доступность: около 94% липчан проживают в 15-минутной пешей доступности от детских садов. Также в Липецке благоприятные условия для передвижения как на общественном транспорте, так и с использованием средств индивидуальной мобильности. Обеспеченность улиц Липецка маршрутами регулярных перевозок одна из самых высоких среди городов России: общая протяженность маршрутов общественного транспорта в 5 раз больше протяженности улично-дорожной сети. Помимо этого, в Липецке активно создается инфраструктура для активного пользования средствами индивидуальной мобильности: протяженность велосипедных дорожек к протяженности УДС - одна из самых больших в стране. В городе сравнительно много велопарковочных мест: на 10 тысяч человек приходится около 9 мест, что больше, чем средний показатель по городам Индекса. По итогам Совета по качеству жизни губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил благодарность команде АСИ и ВЭБ.РФ за проделанную работу, а также отметил, что по итогам оценки предстоит работа по дальнейшему повышению качества жизни жителей региона.

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https://ria.ru/20240117/esg-obligatsii-1921852388.html

липецк

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, вэб.рф (вэб), агентство стратегических инициатив (аси), липецкая область