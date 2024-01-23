https://ria.ru/20240123/liman-1922953210.html

ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ

ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ

Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:22

2024-01-23T13:22

2024-01-23T13:23

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр