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ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ
ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ
Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:22
2024-01-23T13:22
2024-01-23T13:23
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ
Минобороны: ВС России поразили пункт управления группы украинских войск "Лиман"