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ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 23.01.2024 (обновлено: 13:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/liman-1922953210.html
ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ
ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ
Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:22
2024-01-23T13:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ

Минобороны: ВС России поразили пункт управления группы украинских войск "Лиман"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведёт огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведёт огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведёт огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы украинской армии "Лиман", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Поражены пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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