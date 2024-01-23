https://ria.ru/20240123/lesovoz-1923043282.html
В Тверской области на трассе М-10 опрокинулся лесовоз
В Тверской области на трассе М-10 опрокинулся лесовоз - РИА Новости, 23.01.2024
В Тверской области на трассе М-10 опрокинулся лесовоз
Лесовоз опрокинулся на трассе М-10 в Калининском районе Тверской области, перекрыв две полосы движения в сторону Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:38
2024-01-23T17:38
2024-01-23T17:38
происшествия
авто
калининский район
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Лесовоз опрокинулся на трассе М-10 в Калининском районе Тверской области, перекрыв две полосы движения в сторону Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. "Водитель лесовоза не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате две полосы движения по направлению в сторону Москвы перекрыты. В ближайшие 20 минут движение будет возобновлено по одной полосе", - рассказали в пресс-службе. По информации ведомства, ДТП произошло на 155-м километре автодороги М-10 в Калининском районе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калининский район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Калининский район, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тверской области на трассе М-10 опрокинулся лесовоз
В Тверской области опрокинувшийся лесовоз перекрыл трассу М-10 в сторону Москвы