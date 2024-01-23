https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
Лерчек объяснила, почему не платила налоги
Лерчек объяснила, почему не платила налоги - РИА Новости, 23.01.2024
Лерчек объяснила, почему не платила налоги
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) объяснила в сторис Instagram*, почему они с мужем Артемом не платили ранее налоги. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:05
2024-01-23T19:05
2024-01-23T19:05
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) объяснила в сторис Instagram*, почему они с мужем Артемом не платили ранее налоги."Ну что сказать — глупыми были, не тех людей слушали", — ответила Чекалина одному из подписчиков и прикрепила к тексту фото в слезах.Чекалина пояснила, что они с мужем все ошибки признали и раскаялись, и призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.Следствие длилось девять месяцев. Чекалина и ее муж находились под домашним арестом, им было запрещено пользоваться интернетом.В общей сложности семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей.Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922864437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, елена блиновская, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Валерия Чекалина, Елена Блиновская, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Лерчек объяснила, почему не платила налоги
Блогер Лерчек рассказала, почему они с мужем не платили налоги
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) объяснила в сторис Instagram*, почему они с мужем Артемом не платили ранее налоги.
«
"Ну что сказать — глупыми были, не тех людей слушали", — ответила Чекалина одному из подписчиков и прикрепила к тексту фото в слезах.
Чекалина пояснила, что они с мужем все ошибки признали и раскаялись, и призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.
Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.
Следствие длилось девять месяцев. Чекалина и ее муж находились под домашним арестом, им было запрещено пользоваться интернетом.
В общей сложности семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей.
Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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