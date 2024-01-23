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Лерчек объяснила, почему не платила налоги - РИА Новости, 23.01.2024
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Шоубиз
 
19:05 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
Лерчек объяснила, почему не платила налоги
Лерчек объяснила, почему не платила налоги - РИА Новости, 23.01.2024
Лерчек объяснила, почему не платила налоги
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) объяснила в сторис Instagram*, почему они с мужем Артемом не платили ранее налоги. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:05
2024-01-23T19:05
шоубиз
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) объяснила в сторис Instagram*, почему они с мужем Артемом не платили ранее налоги.&quot;Ну что сказать — глупыми были, не тех людей слушали&quot;, — ответила Чекалина одному из подписчиков и прикрепила к тексту фото в слезах.Чекалина пояснила, что они с мужем все ошибки признали и раскаялись, и призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.Следствие длилось девять месяцев. Чекалина и ее муж находились под домашним арестом, им было запрещено пользоваться интернетом.В общей сложности семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей.Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922864437.html
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валерия чекалина, елена блиновская, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Валерия Чекалина, Елена Блиновская, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Лерчек объяснила, почему не платила налоги

Блогер Лерчек рассказала, почему они с мужем не платили налоги

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем Чекалин
Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем Чекалин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) объяснила в сторис Instagram*, почему они с мужем Артемом не платили ранее налоги.
«

"Ну что сказать — глупыми были, не тех людей слушали", — ответила Чекалина одному из подписчиков и прикрепила к тексту фото в слезах.

© Валерия ЧекалинаБлогер Валерия Чекалина рассказывает о том, почему не платила налоги
Блогер Валерия Чекалина рассказывает о том, почему не платила налоги
© Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина рассказывает о том, почему не платила налоги
Чекалина пояснила, что они с мужем все ошибки признали и раскаялись, и призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.
Весной 2023 года против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере.
Следствие длилось девять месяцев. Чекалина и ее муж находились под домашним арестом, им было запрещено пользоваться интернетом.
В общей сложности семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей.
Лерчек стала знаменита благодаря фитнес-марафонам, у нее порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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