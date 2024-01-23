https://ria.ru/20240123/ldpr-1923029024.html
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных - РИА Новости, 23.01.2024
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных после смерти кота Твикса, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:01
2024-01-23T17:01
2024-01-23T17:01
евгения маркова
лдпр
гибель кота твикса
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных после смерти кота Твикса, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. "Мы считаем, что перевозка любых животных может происходить только при наличии у питомца собственного ID либо чипа. Вся законодательная база будет стремиться к развитию именно этого направления", — приводит его слова Telegram-канал фракции ЛДПР в Думе. Кроме того, по его словам, не получают должного внимания ситуации, когда детей высаживают в мороз из автобусов или когда пассажиров в самолете держат в жуткой жаре по 2-3 часа. "Фракция ЛДПР будет внимательно следить за подобными инцидентами и детально в них разбираться… Нужно донастраивать нормативно-правовые акты и законодательство в части увеличения ответственности перевозчиков, изменений правил перевозки для профилактики таких ситуаций", – заявил Марков.
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евгения маркова, лдпр, гибель кота твикса, госдума рф
Евгения Маркова, ЛДПР, Гибель кота Твикса, Госдума РФ
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
Марков: ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных после смерти кота Твикса, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков.
"Мы считаем, что перевозка любых животных может происходить только при наличии у питомца собственного ID либо чипа. Вся законодательная база будет стремиться к развитию именно этого направления", — приводит его слова Telegram-канал фракции ЛДПР в Думе.
Кроме того, по его словам, не получают должного внимания ситуации, когда детей высаживают в мороз из автобусов или когда пассажиров в самолете держат в жуткой жаре по 2-3 часа.
"Фракция ЛДПР будет внимательно следить за подобными инцидентами и детально в них разбираться… Нужно донастраивать нормативно-правовые акты и законодательство в части увеличения ответственности перевозчиков, изменений правил перевозки для профилактики таких ситуаций", – заявил Марков.
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