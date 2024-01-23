Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ldpr-1923029024.html
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных - РИА Новости, 23.01.2024
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных после смерти кота Твикса, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:01
2024-01-23T17:01
евгения маркова
лдпр
гибель кота твикса
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c84ac4c4cbc8fb0384971d07b5a23e3e.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных после смерти кота Твикса, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. "Мы считаем, что перевозка любых животных может происходить только при наличии у питомца собственного ID либо чипа. Вся законодательная база будет стремиться к развитию именно этого направления", — приводит его слова Telegram-канал фракции ЛДПР в Думе. Кроме того, по его словам, не получают должного внимания ситуации, когда детей высаживают в мороз из автобусов или когда пассажиров в самолете держат в жуткой жаре по 2-3 часа. "Фракция ЛДПР будет внимательно следить за подобными инцидентами и детально в них разбираться… Нужно донастраивать нормативно-правовые акты и законодательство в части увеличения ответственности перевозчиков, изменений правил перевозки для профилактики таких ситуаций", – заявил Марков.
https://ria.ru/20240123/burmatov-1922915138.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3d5e56e0cea92c455fe8f02718834e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгения маркова, лдпр, гибель кота твикса, госдума рф
Евгения Маркова, ЛДПР, Гибель кота Твикса, Госдума РФ
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных

Марков: ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛДПР
ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ЛДПР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных после смерти кота Твикса, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков.
"Мы считаем, что перевозка любых животных может происходить только при наличии у питомца собственного ID либо чипа. Вся законодательная база будет стремиться к развитию именно этого направления", — приводит его слова Telegram-канал фракции ЛДПР в Думе.
Кроме того, по его словам, не получают должного внимания ситуации, когда детей высаживают в мороз из автобусов или когда пассажиров в самолете держат в жуткой жаре по 2-3 часа.
"Фракция ЛДПР будет внимательно следить за подобными инцидентами и детально в них разбираться… Нужно донастраивать нормативно-правовые акты и законодательство в части увеличения ответственности перевозчиков, изменений правил перевозки для профилактики таких ситуаций", – заявил Марков.
Кошка в самолете - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных
Вчера, 11:22
 
Евгения МарковаЛДПРГибель кота ТвиксаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала