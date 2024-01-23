https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:57
2024-01-23T23:57
2024-01-23T23:57
в мире
россия
западный берег реки иордан
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. "Следует немедленно остановить приобретающее массовый характер насилие со стороны израильской армии и еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, западный берег реки иордан, оон
В мире, Россия, Западный берег реки Иордан, ООН
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу
Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан