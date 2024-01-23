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Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу - РИА Новости, 23.01.2024
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23:57 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:57
2024-01-23T23:57
в мире
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западный берег реки иордан
оон
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. "Следует немедленно остановить приобретающее массовый характер насилие со стороны израильской армии и еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html
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в мире, россия, западный берег реки иордан, оон
В мире, Россия, Западный берег реки Иордан, ООН
Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу

Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан.
«
"Следует немедленно остановить приобретающее массовый характер насилие со стороны израильской армии и еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.
Выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 23:56
 
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