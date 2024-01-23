https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html

Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу

Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров призвал остановить насилие на Западном берегу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:57

2024-01-23T23:57

2024-01-23T23:57

в мире

россия

западный берег реки иордан

оон

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. "Следует немедленно остановить приобретающее массовый характер насилие со стороны израильской армии и еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html

россия

западный берег реки иордан

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Наталья Макарова

в мире, россия, западный берег реки иордан, оон