https://ria.ru/20240123/kvn-1922939405.html

Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи

Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи - РИА Новости, 23.01.2024

Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование по факту гибели участника КВН в Сочи, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:25

2024-01-23T12:25

2024-01-23T13:48

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование по факту гибели участника КВН в Сочи, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, потасовка между участником махачкалинской команды КВН "Лахмаджу" и членом сочинской "Моей команды" произошла на курорте в ночь на 18 января около гостиницы "Жемчужина". Участник "Лахмаджу", предположительно, нанес несколько ударов оппоненту, тот упал с опорной стены, получив открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Хостинского района города Сочи", - сказали в краевом надзорном ведомстве.Позже в СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что личность мужчины, наносившего удары потерпевшему, установлена, ему предстоит беседа со следователем.

https://ria.ru/20240122/zelenogorsk-1922728172.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, краснодарский край