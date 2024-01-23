https://ria.ru/20240123/kvn-1922939405.html
Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи - РИА Новости, 23.01.2024
Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи
Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование по факту гибели участника КВН в Сочи, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:25
2024-01-23T12:25
2024-01-23T13:48
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование по факту гибели участника КВН в Сочи, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, потасовка между участником махачкалинской команды КВН "Лахмаджу" и членом сочинской "Моей команды" произошла на курорте в ночь на 18 января около гостиницы "Жемчужина". Участник "Лахмаджу", предположительно, нанес несколько ударов оппоненту, тот упал с опорной стены, получив открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Хостинского района города Сочи", - сказали в краевом надзорном ведомстве.Позже в СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что личность мужчины, наносившего удары потерпевшему, установлена, ему предстоит беседа со следователем.
https://ria.ru/20240122/zelenogorsk-1922728172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
Прокуратура проконтролирует расследование гибели участника КВН в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование гибели избитого участника КВН в Сочи
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование по факту гибели участника КВН в Сочи, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, потасовка между участником махачкалинской команды КВН "Лахмаджу" и членом сочинской "Моей команды" произошла на курорте в ночь на 18 января около гостиницы "Жемчужина". Участник "Лахмаджу", предположительно, нанес несколько ударов оппоненту, тот упал с опорной стены, получив открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Хостинского района города Сочи", - сказали в краевом надзорном ведомстве.
Позже в СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что личность мужчины, наносившего удары потерпевшему, установлена, ему предстоит беседа со следователем.
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