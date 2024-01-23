https://ria.ru/20240123/kvartiry-1923093274.html

Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии

Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии - РИА Новости, 23.01.2024

Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии

Стоимость маленьких квартир растет из-за большого спроса на них, заявил риелтор Евгений Яшенков в интервью Msk1.ru. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:13

2024-01-23T22:13

2024-01-23T22:13

общество

жилье

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40803/48/408034855_0:96:1382:873_1920x0_80_0_0_e932efe25335cd5d103047ef32c6d824.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Стоимость маленьких квартир растет из-за большого спроса на них, заявил риелтор Евгений Яшенков в интервью Msk1.ru."Самым важным фактором в цене таких объектов является их абсолютная стоимость. Студии — это самые дешевые объекты, которые можно купить, имея наименьшее количество денег. Соответственно, они доступны при общем росте цен", — рассказал эксперт.На цену недвижимости влияет и такое явление, как флиппинг — покупка квартиры и ее перепродажа с наценкой после обновления интерьера, уточнил он.По словам Яшенкова, этим занимается значительное количество непрофессиональных инвесторов, в последнее время число таких сделок растет.В большинстве случаев студии — квартиры с маленькой площадью — берут, чтобы потом сдавать их в аренду. Также такой вариант в качестве первого жилья выбирают молодые люди, у которых нет семьи. При этом однушки нередко покупают и семейные пары, которым не хватило средств на двухкомнатную квартиру, резюмируется в публикации.

https://ria.ru/20240114/obogrevatel-1921227823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, жилье, россия