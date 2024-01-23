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Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии - РИА Новости, 23.01.2024
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22:13 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kvartiry-1923093274.html
Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии
Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии - РИА Новости, 23.01.2024
Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии
Стоимость маленьких квартир растет из-за большого спроса на них, заявил риелтор Евгений Яшенков в интервью Msk1.ru. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T22:13
2024-01-23T22:13
общество
жилье
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Стоимость маленьких квартир растет из-за большого спроса на них, заявил риелтор Евгений Яшенков в интервью Msk1.ru."Самым важным фактором в цене таких объектов является их абсолютная стоимость. Студии — это самые дешевые объекты, которые можно купить, имея наименьшее количество денег. Соответственно, они доступны при общем росте цен", — рассказал эксперт.На цену недвижимости влияет и такое явление, как флиппинг — покупка квартиры и ее перепродажа с наценкой после обновления интерьера, уточнил он.По словам Яшенкова, этим занимается значительное количество непрофессиональных инвесторов, в последнее время число таких сделок растет.В большинстве случаев студии — квартиры с маленькой площадью — берут, чтобы потом сдавать их в аренду. Также такой вариант в качестве первого жилья выбирают молодые люди, у которых нет семьи. При этом однушки нередко покупают и семейные пары, которым не хватило средств на двухкомнатную квартиру, резюмируется в публикации.
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общество, жилье, россия
Общество, Жилье, Россия
Риелтор объяснил, почему дорожают "однушки" и студии

Риелтор Яшенков: маленькие квартиры и студии растут в цене из-за спроса

© Студия дизайна "Уютная квартира"Квартира
Квартира
© Студия дизайна "Уютная квартира"
Квартира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Стоимость маленьких квартир растет из-за большого спроса на них, заявил риелтор Евгений Яшенков в интервью Msk1.ru.
«
"Самым важным фактором в цене таких объектов является их абсолютная стоимость. Студии — это самые дешевые объекты, которые можно купить, имея наименьшее количество денег. Соответственно, они доступны при общем росте цен", — рассказал эксперт.
На цену недвижимости влияет и такое явление, как флиппинг — покупка квартиры и ее перепродажа с наценкой после обновления интерьера, уточнил он.
По словам Яшенкова, этим занимается значительное количество непрофессиональных инвесторов, в последнее время число таких сделок растет.
В большинстве случаев студии — квартиры с маленькой площадью — берут, чтобы потом сдавать их в аренду. Также такой вариант в качестве первого жилья выбирают молодые люди, у которых нет семьи. При этом однушки нередко покупают и семейные пары, которым не хватило средств на двухкомнатную квартиру, резюмируется в публикации.
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