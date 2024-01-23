https://ria.ru/20240123/kurery-1922879099.html

Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза

Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза - РИА Новости, 23.01.2024

Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза

Спрос на курьеров и дворников вырос в России за прошлый год - почти в четыре раза и на 33% соответственно, вместе с тем год к году увеличились и зарплатные... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:55

2024-01-23T06:55

2024-01-23T06:55

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758724429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6386434c8bee7c25285de989886cc42f.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на курьеров и дворников вырос в России за прошлый год - почти в четыре раза и на 33% соответственно, вместе с тем год к году увеличились и зарплатные предложения, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Авито Работа". "За весь 2023 год число предложений о работе для курьеров выросло в 3,7 раза (+267%) в сравнении с 2022 годом, а размер зарплатных предложений изменился за год примерно на 30% и составил 95 000 рублей в месяц по стране", - говорится в исследовании. Отмечается, что для курьеров предлагают разные формы занятости: частичную, посменную или полную, что также оказывает влияние на уровень зарплат. "Рост спроса на курьеров происходит в связи с увеличением популярности доставки. Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них. Рост зарплатных предложений также связан с дефицитом кадров на рынке и с высоким уровнем конкуренции работодателей за курьеров", - пояснил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. Кроме того, за прошлый год с учетом сезонных колебаний спроса работодателей выросло и количество вакансий для дворников - на 33% год к году, а их средние предлагаемые заработные платы - на 23%, до 41 тысячи рублей. Ранее, в октябре, компания сообщала агентству, что количество вакансий для дворников выросло в России в третьем квартале в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, вместе с тем увеличились и зарплатные предложения - на 20%, до 32 468 рублей. Тогда это объяснили тем, что инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства постоянно развивается - в российских городах появляются новые сервисы и возможности для более быстрого и простого доступа граждан к бытовым услугам, и сфера ЖКХ нуждается как в рабочих, так и профильных специалистах.

https://ria.ru/20231101/internet-1906704087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия