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Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза - РИА Новости, 23.01.2024
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06:55 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kurery-1922879099.html
Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза
Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза - РИА Новости, 23.01.2024
Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза
Спрос на курьеров и дворников вырос в России за прошлый год - почти в четыре раза и на 33% соответственно, вместе с тем год к году увеличились и зарплатные... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:55
2024-01-23T06:55
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на курьеров и дворников вырос в России за прошлый год - почти в четыре раза и на 33% соответственно, вместе с тем год к году увеличились и зарплатные предложения, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Авито Работа". "За весь 2023 год число предложений о работе для курьеров выросло в 3,7 раза (+267%) в сравнении с 2022 годом, а размер зарплатных предложений изменился за год примерно на 30% и составил 95 000 рублей в месяц по стране", - говорится в исследовании. Отмечается, что для курьеров предлагают разные формы занятости: частичную, посменную или полную, что также оказывает влияние на уровень зарплат. "Рост спроса на курьеров происходит в связи с увеличением популярности доставки. Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них. Рост зарплатных предложений также связан с дефицитом кадров на рынке и с высоким уровнем конкуренции работодателей за курьеров", - пояснил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. Кроме того, за прошлый год с учетом сезонных колебаний спроса работодателей выросло и количество вакансий для дворников - на 33% год к году, а их средние предлагаемые заработные платы - на 23%, до 41 тысячи рублей. Ранее, в октябре, компания сообщала агентству, что количество вакансий для дворников выросло в России в третьем квартале в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, вместе с тем увеличились и зарплатные предложения - на 20%, до 32 468 рублей. Тогда это объяснили тем, что инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства постоянно развивается - в российских городах появляются новые сервисы и возможности для более быстрого и простого доступа граждан к бытовым услугам, и сфера ЖКХ нуждается как в рабочих, так и профильных специалистах.
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россия
Россия
Спрос на курьеров в России за год вырос почти в четыре раза

"Авито Работа": спрос на курьеров за 2023 год вырос почти в четыре раза

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКурьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы
Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спрос на курьеров и дворников вырос в России за прошлый год - почти в четыре раза и на 33% соответственно, вместе с тем год к году увеличились и зарплатные предложения, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Авито Работа".
«
"За весь 2023 год число предложений о работе для курьеров выросло в 3,7 раза (+267%) в сравнении с 2022 годом, а размер зарплатных предложений изменился за год примерно на 30% и составил 95 000 рублей в месяц по стране", - говорится в исследовании.
Отмечается, что для курьеров предлагают разные формы занятости: частичную, посменную или полную, что также оказывает влияние на уровень зарплат.
"Рост спроса на курьеров происходит в связи с увеличением популярности доставки. Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них. Рост зарплатных предложений также связан с дефицитом кадров на рынке и с высоким уровнем конкуренции работодателей за курьеров", - пояснил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
Кроме того, за прошлый год с учетом сезонных колебаний спроса работодателей выросло и количество вакансий для дворников - на 33% год к году, а их средние предлагаемые заработные платы - на 23%, до 41 тысячи рублей.
Ранее, в октябре, компания сообщала агентству, что количество вакансий для дворников выросло в России в третьем квартале в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, вместе с тем увеличились и зарплатные предложения - на 20%, до 32 468 рублей. Тогда это объяснили тем, что инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства постоянно развивается - в российских городах появляются новые сервисы и возможности для более быстрого и простого доступа граждан к бытовым услугам, и сфера ЖКХ нуждается как в рабочих, так и профильных специалистах.
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