https://ria.ru/20240123/krid-1923012755.html

На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне

На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне - РИА Новости, 23.01.2024

На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне

Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов намерен отсудить у певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) 15 миллионов... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:26

2024-01-23T16:26

2024-01-23T16:33

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов намерен отсудить у певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) 15 миллионов рублей компенсации за моральный вред от нецензурной брани в интервью и песнях рэп-исполнителя.Иск начал повторно рассматривать Кунцевский суд Москвы. Документ есть в распоряжении РИА Новости. "Кунцевский суд Москвы принял к рассмотрению иск к Егору Булаткину, к Google LLC и Genius Holdings LLC, которые также указаны как ответчики по делу", — прокомментировал Морозов.Православный активист рассчитывает получить компенсацию за моральный вред от матерных слов, которые артист произнес в одном из интервью, видеороликах на YouTube, а также в песне "Pussy Boy". Передать деньги Морозов обязуется на благотворительные цели.Иск в суде рассматривается со второй попытки. В прошлом году суд оставил иск без движения, поскольку Морозов, как посчитали в инстанции, "не устранил недостатки в сроки".Морозов обжаловал решение в Мосгорсуде и выиграл. Определение Кунцевского суда отменили, а иск вернули к рассмотрению. Заседание по иску назначено на 19 февраля.Егор Крид ситуацию пока не прокомментировал.

https://ria.ru/20240118/scally_milano-1922140417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

егор крид, youtube, московский городской суд, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал