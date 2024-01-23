https://ria.ru/20240123/krid-1923012755.html
На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне
На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне - РИА Новости, 23.01.2024
На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне
Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов намерен отсудить у певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) 15 миллионов... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:26
2024-01-23T16:26
2024-01-23T16:33
шоубиз
егор крид
youtube
московский городской суд
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df844aa58f197c164505e70c4718151f.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов намерен отсудить у певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) 15 миллионов рублей компенсации за моральный вред от нецензурной брани в интервью и песнях рэп-исполнителя.Иск начал повторно рассматривать Кунцевский суд Москвы. Документ есть в распоряжении РИА Новости. "Кунцевский суд Москвы принял к рассмотрению иск к Егору Булаткину, к Google LLC и Genius Holdings LLC, которые также указаны как ответчики по делу", — прокомментировал Морозов.Православный активист рассчитывает получить компенсацию за моральный вред от матерных слов, которые артист произнес в одном из интервью, видеороликах на YouTube, а также в песне "Pussy Boy". Передать деньги Морозов обязуется на благотворительные цели.Иск в суде рассматривается со второй попытки. В прошлом году суд оставил иск без движения, поскольку Морозов, как посчитали в инстанции, "не устранил недостатки в сроки".Морозов обжаловал решение в Мосгорсуде и выиграл. Определение Кунцевского суда отменили, а иск вернули к рассмотрению. Заседание по иску назначено на 19 февраля.Егор Крид ситуацию пока не прокомментировал.
https://ria.ru/20240118/scally_milano-1922140417.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_83dfca3fff171488485dc495d5f283dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор крид, youtube, московский городской суд, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал
Шоубиз, Егор Крид, YouTube, Московский городской суд, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, скандал
На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне
Егор Крид может лишиться 15 миллионов рублей из-за мата в песне и интервью
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов намерен отсудить у певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) 15 миллионов рублей компенсации за моральный вред от нецензурной брани в интервью и песнях рэп-исполнителя.
Иск начал повторно рассматривать Кунцевский суд Москвы. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Кунцевский суд Москвы принял к рассмотрению иск к Егору Булаткину, к Google LLC и Genius Holdings LLC, которые также указаны как ответчики по делу", — прокомментировал Морозов.
Православный активист рассчитывает получить компенсацию за моральный вред от матерных слов, которые артист произнес в одном из интервью, видеороликах на YouTube
, а также в песне "Pussy Boy". Передать деньги Морозов обязуется на благотворительные цели.
Иск в суде рассматривается со второй попытки. В прошлом году суд оставил иск без движения, поскольку Морозов, как посчитали в инстанции, "не устранил недостатки в сроки".
Морозов обжаловал решение в Мосгорсуде
и выиграл. Определение Кунцевского суда отменили, а иск вернули к рассмотрению.
Заседание по иску назначено на 19 февраля.
Егор Крид ситуацию пока не прокомментировал.
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков