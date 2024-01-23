https://ria.ru/20240123/kot-1922936676.html

ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином

ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином - РИА Новости, 23.01.2024

ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий в поезде с котом Твиксом и его хозяином: кот... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:17

2024-01-23T12:17

2024-01-23T12:21

киров

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

госдума рф

ржд

происшествия

гибель кота твикса

туризм

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий в поезде с котом Твиксом и его хозяином: кот вышел из переноски и ходил в нескольких сантиметрах от хозяина, следует из озвученной гендиректором компании Владимиром Пястоловым информации. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. Пястолов во вторник в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом напомнил, что во время стоянки на станции Киров пассажиры сообщили проводнику о коте, который ходил по вагону без присмотра. Она взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит животное, никто не ответил, поэтому женщина предположила, что кот случайно забежал в вагон, и выпустила его. "Вагон оборудован системами видеонаблюдения. Мы собрали картинку. Понятно, что происходило. Видно, что за несколько минут до прибытия поезда в Киров хозяин с переноской прошел в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону вагона. Вернулся, поставил на место под полку и так же, как все пассажиры, во время стоянки в Кирове выходил на перрон", - рассказал хронологию событий Пястолов. Он сообщил, что стоянка поезда была 24 минуты и пассажиры выходили, чтобы размяться. Всего в плацкартном вагоне ехало 54 человека. "И достаточно интересное видео получилось: момент возвращения и подъем на своё место (хозяина - ред.) - в этот момент выходит кот из-под нижней полки, практически синхронизировано… Это всё в процессе ходьбы пассажира, и кот ходит, идёт процесс подготовки к отправлению поезда. И далее проводник, проходя несколько раз, всё это перед глазами, и пассажир находится на своем месте, расстояние несколько сантиметров, но почему-то не идентифицировали животное", - продолжил глава ФПК. Наверное, продолжил он, впоследствии будут ответы эти вопросы, но пока этот момент непонятен. Он напомнил, что информация о пропаже кота поступила к проводнику более, чем через 7 часов. "Конечно, если бы более оперативно, мы бы подключили все силы и, наверное, успели бы и найти (кота – ред.) на станции в том числе", - добавил Пястолов.

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киров, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, госдума рф, ржд, происшествия, гибель кота твикса, новости - туризм