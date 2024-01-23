Рейтинг@Mail.ru
ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:17 23.01.2024 (обновлено: 12:21 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/kot-1922936676.html
ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином
ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином - РИА Новости, 23.01.2024
ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий в поезде с котом Твиксом и его хозяином: кот... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:17
2024-01-23T12:21
киров
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
госдума рф
ржд
происшествия
гибель кота твикса
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_1739f909ee223044baae944312c90a80.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий в поезде с котом Твиксом и его хозяином: кот вышел из переноски и ходил в нескольких сантиметрах от хозяина, следует из озвученной гендиректором компании Владимиром Пястоловым информации. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. Пястолов во вторник в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом напомнил, что во время стоянки на станции Киров пассажиры сообщили проводнику о коте, который ходил по вагону без присмотра. Она взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит животное, никто не ответил, поэтому женщина предположила, что кот случайно забежал в вагон, и выпустила его. "Вагон оборудован системами видеонаблюдения. Мы собрали картинку. Понятно, что происходило. Видно, что за несколько минут до прибытия поезда в Киров хозяин с переноской прошел в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону вагона. Вернулся, поставил на место под полку и так же, как все пассажиры, во время стоянки в Кирове выходил на перрон", - рассказал хронологию событий Пястолов. Он сообщил, что стоянка поезда была 24 минуты и пассажиры выходили, чтобы размяться. Всего в плацкартном вагоне ехало 54 человека. "И достаточно интересное видео получилось: момент возвращения и подъем на своё место (хозяина - ред.) - в этот момент выходит кот из-под нижней полки, практически синхронизировано… Это всё в процессе ходьбы пассажира, и кот ходит, идёт процесс подготовки к отправлению поезда. И далее проводник, проходя несколько раз, всё это перед глазами, и пассажир находится на своем месте, расстояние несколько сантиметров, но почему-то не идентифицировали животное", - продолжил глава ФПК. Наверное, продолжил он, впоследствии будут ответы эти вопросы, но пока этот момент непонятен. Он напомнил, что информация о пропаже кота поступила к проводнику более, чем через 7 часов. "Конечно, если бы более оперативно, мы бы подключили все силы и, наверное, успели бы и найти (кота – ред.) на станции в том числе", - добавил Пястолов.
https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html
https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:374:1280:1334_1920x0_80_0_0_0aba1e396712f7a23cc60fe8690a1542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киров, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, госдума рф, ржд, происшествия, гибель кота твикса, новости - туризм
Киров, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, Госдума РФ, РЖД, Происшествия, Гибель кота Твикса, Туризм, Новости - Туризм
ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином

ФПК восстановила по камерам в вагоне хронологию событий с котом Твиксом

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий в поезде с котом Твиксом и его хозяином: кот вышел из переноски и ходил в нескольких сантиметрах от хозяина, следует из озвученной гендиректором компании Владимиром Пястоловым информации.
Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса
Вчера, 08:00
Пястолов во вторник в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом напомнил, что во время стоянки на станции Киров пассажиры сообщили проводнику о коте, который ходил по вагону без присмотра. Она взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит животное, никто не ответил, поэтому женщина предположила, что кот случайно забежал в вагон, и выпустила его.
«
"Вагон оборудован системами видеонаблюдения. Мы собрали картинку. Понятно, что происходило. Видно, что за несколько минут до прибытия поезда в Киров хозяин с переноской прошел в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону вагона. Вернулся, поставил на место под полку и так же, как все пассажиры, во время стоянки в Кирове выходил на перрон", - рассказал хронологию событий Пястолов.
Он сообщил, что стоянка поезда была 24 минуты и пассажиры выходили, чтобы размяться. Всего в плацкартном вагоне ехало 54 человека.
«
"И достаточно интересное видео получилось: момент возвращения и подъем на своё место (хозяина - ред.) - в этот момент выходит кот из-под нижней полки, практически синхронизировано… Это всё в процессе ходьбы пассажира, и кот ходит, идёт процесс подготовки к отправлению поезда. И далее проводник, проходя несколько раз, всё это перед глазами, и пассажир находится на своем месте, расстояние несколько сантиметров, но почему-то не идентифицировали животное", - продолжил глава ФПК.
Наверное, продолжил он, впоследствии будут ответы эти вопросы, но пока этот момент непонятен. Он напомнил, что информация о пропаже кота поступила к проводнику более, чем через 7 часов.
"Конечно, если бы более оперативно, мы бы подключили все силы и, наверное, успели бы и найти (кота – ред.) на станции в том числе", - добавил Пястолов.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Вчера, 10:29
 
ТуризмКировВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияГосдума РФРЖДПроисшествияГибель кота ТвиксаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала