ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом и его хозяином
ФПК восстановила по камерам в вагоне хронологию событий с котом Твиксом
© Фото : соцсетиКот Твикс
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий в поезде с котом Твиксом и его хозяином: кот вышел из переноски и ходил в нескольких сантиметрах от хозяина, следует из озвученной гендиректором компании Владимиром Пястоловым информации.
Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
Пястолов во вторник в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом напомнил, что во время стоянки на станции Киров пассажиры сообщили проводнику о коте, который ходил по вагону без присмотра. Она взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит животное, никто не ответил, поэтому женщина предположила, что кот случайно забежал в вагон, и выпустила его.
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"Вагон оборудован системами видеонаблюдения. Мы собрали картинку. Понятно, что происходило. Видно, что за несколько минут до прибытия поезда в Киров хозяин с переноской прошел в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону вагона. Вернулся, поставил на место под полку и так же, как все пассажиры, во время стоянки в Кирове выходил на перрон", - рассказал хронологию событий Пястолов.
Он сообщил, что стоянка поезда была 24 минуты и пассажиры выходили, чтобы размяться. Всего в плацкартном вагоне ехало 54 человека.
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"И достаточно интересное видео получилось: момент возвращения и подъем на своё место (хозяина - ред.) - в этот момент выходит кот из-под нижней полки, практически синхронизировано… Это всё в процессе ходьбы пассажира, и кот ходит, идёт процесс подготовки к отправлению поезда. И далее проводник, проходя несколько раз, всё это перед глазами, и пассажир находится на своем месте, расстояние несколько сантиметров, но почему-то не идентифицировали животное", - продолжил глава ФПК.
Наверное, продолжил он, впоследствии будут ответы эти вопросы, но пока этот момент непонятен. Он напомнил, что информация о пропаже кота поступила к проводнику более, чем через 7 часов.
"Конечно, если бы более оперативно, мы бы подключили все силы и, наверное, успели бы и найти (кота – ред.) на станции в том числе", - добавил Пястолов.