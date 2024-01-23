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В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса - РИА Новости, 23.01.2024
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11:33 23.01.2024 (обновлено: 11:35 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/kot-1922922591.html
В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса
В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса - РИА Новости, 23.01.2024
В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса
Депутат ГД Михаил Матвеев в Telegram-канале обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь виновника гибели кота Твикса к уголовной... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:33
2024-01-23T11:35
происшествия
киров
михаил матвеев
игорь краснов
ржд
госдума рф
гибель кота твикса
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев в Telegram-канале обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь виновника гибели кота Твикса к уголовной ответственности. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. "Прошу Вас провести проверку по данному факту, привлечь виновника гибели кота к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными", - сказано в обращении депутата к Краснову.
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происшествия, киров, михаил матвеев, игорь краснов, ржд, госдума рф, гибель кота твикса
Происшествия, Киров, Михаил Матвеев, Игорь Краснов, РЖД, Госдума РФ, Гибель кота Твикса
В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса

Депутат Матвеев попросил Краснова привлечь по УК виновного в гибели кота Твикса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев в Telegram-канале обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь виновника гибели кота Твикса к уголовной ответственности.
Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
"Прошу Вас провести проверку по данному факту, привлечь виновника гибели кота к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными", - сказано в обращении депутата к Краснову.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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ПроисшествияКировМихаил МатвеевИгорь КрасновРЖДГосдума РФГибель кота Твикса
 
 
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