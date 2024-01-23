https://ria.ru/20240123/kot-1922922591.html

В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса

В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме призвали наказать виновного в гибели кота Твикса

Депутат ГД Михаил Матвеев в Telegram-канале обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь виновника гибели кота Твикса к уголовной... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:33

2024-01-23T11:33

2024-01-23T11:35

происшествия

киров

михаил матвеев

игорь краснов

ржд

госдума рф

гибель кота твикса

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев в Telegram-канале обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь виновника гибели кота Твикса к уголовной ответственности. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. "Прошу Вас провести проверку по данному факту, привлечь виновника гибели кота к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными", - сказано в обращении депутата к Краснову.

https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html

киров

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Дарья Буймова

происшествия, киров, михаил матвеев, игорь краснов, ржд, госдума рф, гибель кота твикса