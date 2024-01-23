https://ria.ru/20240123/kosmoplan-1922949548.html

Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана

Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана - РИА Новости, 23.01.2024

Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана

Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:05

2024-01-23T13:05

2024-01-23T13:14

космос - риа наука

ркк "энергия"

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. "Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", - говорится в презентации, представленной Соловьёвым на "Королёвских чтениях". Отмечается, что выведение летательного аппарата на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса.

https://ria.ru/20231225/ros-1917828894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, ркк "энергия"