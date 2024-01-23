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Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана - РИА Новости, 23.01.2024
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13:05 23.01.2024 (обновлено: 13:14 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/kosmoplan-1922949548.html
Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана
Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана - РИА Новости, 23.01.2024
Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана
Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:05
2024-01-23T13:14
космос - риа наука
ркк "энергия"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. "Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", - говорится в презентации, представленной Соловьёвым на "Королёвских чтениях". Отмечается, что выведение летательного аппарата на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса.
https://ria.ru/20231225/ros-1917828894.html
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космос - риа наука, ркк "энергия"
Космос - РИА Наука, РКК "Энергия"
Генконструктор РКК "Энергия" показал проект космоплана

Генконструктор РКК "Энергия" Соловьев показал проект российского космоплана

© Фото : РИА НовостиПроект космоплана для транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции)
Проект космоплана для транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : РИА Новости
Проект космоплана для транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию.
"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", - говорится в презентации, представленной Соловьёвым на "Королёвских чтениях".
Отмечается, что выведение летательного аппарата на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса.
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