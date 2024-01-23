https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

Северная Корея ждет Путина

Северная Корея ждет Путина - РИА Новости, 23.01.2024

Северная Корея ждет Путина

Центральное телеграфное агентство КНДР достаточно внезапно — с учетом, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию состоялся еще в сентябре, — опубликовало... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:00

2024-01-23T10:21

пхеньян

россия

москва

ким чен ын

владимир путин

аналитика

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Центральное телеграфное агентство КНДР достаточно внезапно — с учетом, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию состоялся еще в сентябре, — опубликовало заявление, согласно которому визит Владимира Путина в Северную Корею может состояться уже в ближайшее время, а корейцы считают российского лидера самым близким другом северокорейского народа. Впрочем, новость не стала сенсацией: еще неделю назад пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин посетит КНДР в обозримом будущем.В этом месте у всех, кто воспринимает международную политику как систему прямых и простейших ходов, а Россию как отсталое и слабое государство, принято саркастически хмыкать: мол, какая польза от взаимодействия двух стран, на пару установивших абсолютный исторический рекорд по количеству наложенных на них санкций. Не собираемся никого переубеждать, для остальных же — пара мыслей, основанных на фактах.Начать нужно с того, что коллективный блок стран, поддерживающих Украину в ее самоубийственном противостоянии с Россией, уже больше года широко и агрессивно продвигает комплексный нарратив, куда, во-первых, незыблемо вколочен постулат, что Москва давно исчерпала собственные военно-промышленные и особенно экономические возможности, а также вот-вот будет вынуждена чуть ли не отдать украинским войскам Курск и Воронеж. Во-вторых, поскольку ничего подобного упорно не происходит, а собственное стремительно убывающее население начинает все громче задавать неудобные вопросы, первый постулат мягко дополняют фантазиями, что фронт все еще не рухнул только потому, что его тайно насыщают чужими техническими и промышленными решениями. Как правило, речь идет об иранских ударных дронах и якобы миллионах артиллерийских снарядов и мин производства КНДР. Тегеран недавно официально отверг любые инсинуации по данному поводу, а Пхеньян и вовсе не посчитал нужным хоть как-то прокомментировать данные выдумки. Отдельно отметим, что все подобные обвинения так и не получили внятного подтверждения с противоположной стороны и базируются больше на манипуляциях, подтасовках, чем на подтвержденных свидетельствах. На "иранских" беспилотниках, которые бьют ключевые украинские объекты, почему-то сплошь российские комплектующие, а "корейская" маркировка снарядов и ракет вызывает неудобные вопросы у минимально адекватных украинцев.Северная Корея с подачи прилипчивых западных СМИ и Голливуда в массовом неглубоком сознании стала эталонным пугалом, где воедино слились абсолютно фантасмагоричная и доходящая до комичности диктатура, а также полнейшая отсталость. Буквально на днях в КНДР выехала первая партия российских туристов, желающих опробовать крепость собственных коленей и лыж на трассах горнолыжного курорта Масикрён, что одновременно разрушает миф о якобы нищих россиянах и попутно о тотально дремучей КНДР. Кстати, если в любой поисковой системе запросить панорамные виды Пхеньяна, который вот уже полвека под западными санкциями, и Киева, который поддерживает весь демократический мир, сравнение будет совершенно не в пользу украинцев.Мы постоянно напоминаем, что геополитика никогда не строится по принципу прямых ходов и сравнение даже с шахматами неуместно, так как в этой замечательной интеллектуальной игре нет вторичных и теневых фигур, а происходящее на конкретной доске никак не коррелирует со сражением на соседней.КНДР — это суверенное государство с кучей тонкостей и особенностей в историческом анамнезе. Отношения Москвы и Пхеньяна только в памяти нашего поколения колебались от взаимного игнорирования до сегодняшних встреч, когда Ким Чен Ына водят по закрытым площадкам космодрома Восточный, а Владимира Путина готовы встретить в любой момент как самого дорогого гостя.Происходящее — это отложенный результат проводимой Москвой политики по мягкому и последовательному изменению миропорядка, основанного на американской долларовой и военной гегемонии. Это последствия выстроенного сотрудничества с Китаем, который уже не первое десятилетие является главным торговым партнером Северной Кореи. Вся эта на первый взгляд незаметная работа привела к беспрецедентному уровню отношений со странами региона, куда обязательно также нужно включить Монголию.Нашу страну принято обвинять в том, что она выступает сырьевым придатком ко всем внешним странам сразу. Одновременно с этим обвинители почему-то забывают упомянуть, что крупнейшие запасы редкоземельных металлов находятся в Китае и КНДР, а две трети их переработки сосредоточены в КНР. Даже те редкоземы, что добываются в США, вначале едут за океан, а затем возвращаются назад в Америку уже в виде вторичных продуктов. Мало кто знает, что львиную долю китайского экспорта в КНДР составляют медикаменты и продукты питания, а в обратную сторону идут вольфрам, молибден и электричество. Вы не ослышались: якобы отсталая Северная Корея продает наружу оптовые мегаватты, что весьма контрастно выглядит на фоне той же Германии и Франции, погружающихся в энергодефицит.Пекин и Пхеньян не публикуют подробных данных по обоюдной торговле, но, по оценкам южнокорейского Агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA), совокупный торговый оборот приближается к девяти миллиардам долларов в год, что для 25-миллионой Северной Кореи более чем солидно, учитывая, что торгует она не только с китайцами и не только первичным сырьем. Наверное, немногие уже вспомнят, что Пхеньян был готов отправить своих рабочих на восстановление городов и сел Донбасса, а в свете достижений местной архитектуры руки у тамошних мастеров растут очень даже из плеч.В завершение позволим себе банальность. Привычный миропорядок расползается, как старая марля между пальцами. Происходит это в результате длительной и незаметной работы, где формируются новые политические и торговые союзы. Над ними порой смеются, но КНДР — по уверению Киева — поставила России несколько миллионов артиллерийских снарядов, а все дорогие друзья на Западе в складчину не осилили и двух третей этого объема.Хорошо смеется тот, у кого много вольфрама, зерна, нефти и ракет.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

пхеньян, россия, москва, ким чен ын, владимир путин, аналитика