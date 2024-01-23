https://ria.ru/20240123/korabli-1922870036.html

Источник: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены

Источник: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены - РИА Новости, 23.01.2024

Источник: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены

Две трети оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины, которые решили утилизировать, уже порезали на металл или использовали в качестве... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:05

2024-01-23T03:05

2024-01-23T09:43

севастополь

украина

россия

виктор кравченко

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Две трети оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины, которые решили утилизировать, уже порезали на металл или использовали в качестве мишеней на стрельбах, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах полуострова."Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб", — сказал он.Собеседник агентства отметил, что утилизация проходит в Инкермане (пригород Севастополя), где с советских времен находится занимающееся этим предприятие.Накануне он сообщил, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не станут передавать в состав Черноморского флота.В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк", корабль управления "Славутич" и другие. До 2023-го эти корабли находились в Севастополе под охраной.До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВМСУ насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Многие из них из-за нехватки средств не прошли необходимый ремонт, и их порезали на металлолом.Часть оставшихся в Крыму кораблей ВМСУ в 2014 году Россия успела передать Украине. Процесс приостановили из-за отказа Киева их принимать, так как, по мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем передачу прекратила Москва из-за агрессии Украины против республик Донбасса.

https://ria.ru/20230907/mask-1894785231.html

https://ria.ru/20240122/korabli-1922677523.html

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россия

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севастополь, украина, россия, виктор кравченко, военно-морские силы украины