https://ria.ru/20240123/kontsert-1923087222.html
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве - РИА Новости, 23.01.2024
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:28
2024-01-23T21:28
2024-01-23T21:28
шоубиз
москва
алексей кортнев
несчастный случай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746644844_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_be4bf14d8f4bb787b93e12ed4bd1e27c.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили. "Нет, это неправда. Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746644844_107:0:2736:1972_1920x0_80_0_0_fff3fdca6a2bb9d9a9d10da164a82712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексей кортнев, несчастный случай
Шоубиз, Москва, Алексей Кортнев, Несчастный случай
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве
Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев опроверг информацию о концерте в Москве