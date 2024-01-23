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Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве - РИА Новости, 23.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:28 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kontsert-1923087222.html
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве - РИА Новости, 23.01.2024
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:28
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шоубиз
москва
алексей кортнев
несчастный случай
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили. "Нет, это неправда. Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк", - сказал собеседник агентства.
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москва, алексей кортнев, несчастный случай
Шоубиз, Москва, Алексей Кортнев, Несчастный случай
Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве

Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев опроверг информацию о концерте в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Кортнев
Алексей Кортнев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Кортнев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили.
«
"Нет, это неправда. Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк", - сказал собеседник агентства.
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ШоубизМоскваАлексей КортневНесчастный случай
 
 
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