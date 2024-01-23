https://ria.ru/20240123/kontsert-1923087222.html

Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве

Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве - РИА Новости, 23.01.2024

Лидер группы "Несчастный случай" опроверг информацию о концерте в Москве

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:28

2024-01-23T21:28

2024-01-23T21:28

шоубиз

москва

алексей кортнев

несчастный случай

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля, который потом якобы отменили. "Нет, это неправда. Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html

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москва, алексей кортнев, несчастный случай