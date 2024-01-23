https://ria.ru/20240123/konflikt-1923033161.html

В Кремле оценили слова министра обороны ФРГ о возможном конфликте с Россией

В Кремле оценили слова министра обороны ФРГ о возможном конфликте с Россией - РИА Новости, 23.01.2024

В Кремле оценили слова министра обороны ФРГ о возможном конфликте с Россией

Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:18

2024-01-23T17:18

2024-01-23T17:40

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

германия

украина

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией."Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России", - сказал Песков журналистам."Здесь все достаточно объяснимо. Европейцы потратили очень много денег на Украину. И в свое время президент (США Джо - ред.) Байден назвал это инвестицией в понимании американцев, но если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага", - заявил Песков.Песков добавил, что огромная Россия всегда была для западной Европы "идеальным внешним врагом"."Тем более Россия в состоянии, когда медведь проснулся и вылез из берлоги, когда его разбудили. Сознательно разбудили. И вот они этим занимаются", - подчеркнул Песков.Ранее Писториус заявил, Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

россия

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, германия, украина