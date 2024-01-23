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В результате землетрясения на северо-западе Китая пострадали шесть человек
В результате землетрясения на северо-западе Китая пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.01.2024
В результате землетрясения на северо-западе Китая пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, сообщает во вторник газета "Синьцзян... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:24
2024-01-23T06:24
2024-01-23T06:24
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, сообщает во вторник газета "Синьцзян жибао". Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района во вторник в 2.09 по местному времени (понедельник 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3. После землетрясения местные власти немедленно приступили к реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях, направив в пострадавшие районы пожарные, медицинские и коммуникационные службы, в общей сложности 236 транспортных средств и 1055 человек. Согласно последним данным, два человека получили тяжелые ранения, еще четверо – легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 повреждены. В пострадавших населенных пунктах уже восстановлено электроснабжение, водоснабжение и отопление.
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922874494.html
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китай, синьцзян-уйгурский автономный район, аксу, в мире
Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Аксу, В мире
В результате землетрясения на северо-западе Китая пострадали шесть человек
При землетрясении магнитудой 7,1 на северо-западе КНР пострадали шесть человек
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, сообщает во вторник газета "Синьцзян жибао".
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу
Синьцзян-Уйгурского автономного района во вторник в 2.09 по местному времени (понедельник 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3.
После землетрясения местные власти немедленно приступили к реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях, направив в пострадавшие районы пожарные, медицинские и коммуникационные службы, в общей сложности 236 транспортных средств и 1055 человек.
Согласно последним данным, два человека получили тяжелые ранения, еще четверо – легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 повреждены. В пострадавших населенных пунктах уже восстановлено электроснабжение, водоснабжение и отопление.
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