Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kitay-1922871656.html
На северо-западе Китая произошло землетрясение
На северо-западе Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 23.01.2024
На северо-западе Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:37
2024-01-23T03:37
китай
киргизия
аксу
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 23.19 по времени UTC (2.19 мск) в 130 километрах от города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Ранее институт сейсмологии Киргизии сообщил, что землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html
китай
киргизия
аксу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78f91c33fac528e2441d9571efffec13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, киргизия, аксу, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Китай, Киргизия, Аксу, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
На северо-западе Китая произошло землетрясение

EMSC: на северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 23.19 по времени UTC (2.19 мск) в 130 километрах от города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг залегал на глубине восьми километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее институт сейсмологии Киргизии сообщил, что землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.
Хироси Хасэ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Глава пострадавшей от землетрясений Исикавы в Японии признался в "откатах"
22 января, 07:30
 
КитайКиргизияАксуЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала