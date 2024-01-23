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На северо-западе Китая произошло землетрясение
На северо-западе Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 23.01.2024
На северо-западе Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:37
2024-01-23T03:37
2024-01-23T03:37
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аксу
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 23.19 по времени UTC (2.19 мск) в 130 километрах от города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Ранее институт сейсмологии Киргизии сообщил, что землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html
китай
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китай, киргизия, аксу, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Китай, Киргизия, Аксу, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
На северо-западе Китая произошло землетрясение
EMSC: на северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5