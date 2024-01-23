https://ria.ru/20240123/kitay-1922871656.html

На северо-западе Китая произошло землетрясение

На северо-западе Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 23.01.2024

На северо-западе Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:37

2024-01-23T03:37

2024-01-23T03:37

китай

киргизия

аксу

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 23.19 по времени UTC (2.19 мск) в 130 километрах от города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Ранее институт сейсмологии Киргизии сообщил, что землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.

https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html

китай

киргизия

аксу

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китай, киргизия, аксу, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире