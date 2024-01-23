https://ria.ru/20240123/khusity-1923020251.html

На Даунинг-стрит назвали удары по позициям хуситов законными

На Даунинг-стрит назвали удары по позициям хуситов законными - РИА Новости, 23.01.2024

На Даунинг-стрит назвали удары по позициям хуситов законными

Власти Великобритании утверждают, что новые удары британских сил по позициям хуситов в Йемене, как и предыдущие, нанесены на законных основаниях в соответствии... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:33

2024-01-23T16:33

2024-01-23T17:07

в мире

военная операция сша и британии в йемене

великобритания

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Власти Великобритании утверждают, что новые удары британских сил по позициям хуситов в Йемене, как и предыдущие, нанесены на законных основаниях в соответствии с международным правом.США и Британия ранее нанесли удары по восьми объектам хуситов. Удары были нацелены на "подземное хранилище хуситов и места, связанные с возможностями по ракетному и воздушному наблюдению", сообщала коалиция. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией."Эта обновленная сводка следует за новыми военными действиями, предпринятыми 22 января 2024 года, и подтверждает, что законные основания остаются теми же", - говорится в заявлении, распространенном во вторник Даунинг-стрит. По заявлению британских властей, "военное вмешательство для нанесения ударов по тщательно определенным целям с целью эффективного снижения потенциала хуситов и сдерживания дальнейших атак было предпринято на законных основаниях"."Согласно международному праву Великобритании разрешено применять силу в таких обстоятельствах, когда действия, принятые в рамках самообороны, являются единственным осуществимым средством для того, чтобы справиться с существующим или неминуемым вооруженным нападением, и когда используемая сила необходима и соразмерна", - сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака.Правительство Великобритании также уведомило Совет безопасности ООН о принимаемых им мерах в отношении хуситов в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, говорится в заявлении.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, йемен, ансар алла