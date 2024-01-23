Соперница Трампа заявила, что не покинет гонку за республиканскую номинацию
Соперница Трампа Хейли заявила, что не покинет гонку, если проиграет Нью-Гемпшир
© AP Photo / Susan WalshНикки Хейли
© AP Photo / Susan Walsh
Никки Хейли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет во вторник праймериз в штате Нью-Гемпшир.
"Мы будем в Южной Каролине. Это всегда было марафоном, не спринтом... Давайте посмотрим, что будет в Южной Каролине. В гонке было 14 кандидатов, я на этом месте не из-за удачи, а потому что я работала больше других и умнее других... Я боец, я тяжело работаю. Мы будем бороться, пока не закроются участки... И мы увидимся в Южной Каролине", - сказала Хейли журналистам на одном из участков в штате Нью-Гемпшир.
Трансляцию ее общения с прессой транслировал телеканал CNN.
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Трамп убежден, что Хейли выйдет из гонки, когда проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Сама она делает ставку на предварительные выборы в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором. Праймериз там пройдут в конце февраля.