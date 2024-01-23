https://ria.ru/20240123/kheyli-1923032480.html

Соперница Трампа заявила, что не покинет гонку за республиканскую номинацию

Соперница Трампа заявила, что не покинет гонку за республиканскую номинацию - РИА Новости, 23.01.2024

Соперница Трампа заявила, что не покинет гонку за республиканскую номинацию

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:15

2024-01-23T17:15

2024-01-23T17:28

в мире

сша

никки хейли

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет во вторник праймериз в штате Нью-Гемпшир."Мы будем в Южной Каролине. Это всегда было марафоном, не спринтом... Давайте посмотрим, что будет в Южной Каролине. В гонке было 14 кандидатов, я на этом месте не из-за удачи, а потому что я работала больше других и умнее других... Я боец, я тяжело работаю. Мы будем бороться, пока не закроются участки... И мы увидимся в Южной Каролине", - сказала Хейли журналистам на одном из участков в штате Нью-Гемпшир.Трансляцию ее общения с прессой транслировал телеканал CNN.Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Трамп убежден, что Хейли выйдет из гонки, когда проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Сама она делает ставку на предварительные выборы в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором. Праймериз там пройдут в конце февраля.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, никки хейли, дональд трамп