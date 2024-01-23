https://ria.ru/20240123/kharkov-1922883920.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в Харькове и городе Шостка Сумской области Украины, сообщило местное издание "Новости.Live" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:23

2024-01-23T08:23

2024-01-23T08:42

специальная военная операция на украине

харьков

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сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове и городе Шостка Сумской области Украины, сообщило местное издание "Новости.Live" в Telegram-канале."Взрывы слышали и в Шостке на Сумщине... В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщениях издания.Позднее мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о серии взрывов в городе, опубликовав соответствующую информацию в своем Telegram-канале.Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ru/20240123/vzryv-1922884015.html

https://ria.ru/20240123/trevoga-1922879363.html

харьков

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф