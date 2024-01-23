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СМИ: в ХАМАС отвергли предложение Израиля о временном прекращении огня - РИА Новости, 23.01.2024
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16:19 23.01.2024 (обновлено: 16:36 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/khamas-1923014351.html
СМИ: в ХАМАС отвергли предложение Израиля о временном прекращении огня
СМИ: в ХАМАС отвергли предложение Израиля о временном прекращении огня - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: в ХАМАС отвергли предложение Израиля о временном прекращении огня
Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня на два месяца для освобождения заложников в секторе Газа и палестинских заключенных в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:19
2024-01-23T16:36
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня на два месяца для освобождения заложников в секторе Газа и палестинских заключенных в Израиле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.Ранее американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве."Официальное лицо... заявило, что ХАМАС отверг предложение", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что палестинское движение настаивает на согласовании постоянного прекращения огня перед освобождением пленных. Однако руководство Израиля не согласно на такой вариант.По информации источников агентства, Израиль также предлагает лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам движения покинуть Газу и переехать в другие страны. Однако лидеры ХАМАС отказываются от такого предложения и настаивают на выводе израильских сил из анклава и возвращении его жителей в свои дома, добавил источник.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html
https://ria.ru/20240123/izrail-1922998461.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в ХАМАС отвергли предложение Израиля о временном прекращении огня

AP: в ХАМАС отвергли предложение Израиля о прекращении огня на два месяца

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня на два месяца для освобождения заложников в секторе Газа и палестинских заключенных в Израиле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.
Ранее американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве.
"Официальное лицо... заявило, что ХАМАС отверг предложение", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что палестинское движение настаивает на согласовании постоянного прекращения огня перед освобождением пленных. Однако руководство Израиля не согласно на такой вариант.
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По информации источников агентства, Израиль также предлагает лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам движения покинуть Газу и переехать в другие страны. Однако лидеры ХАМАС отказываются от такого предложения и настаивают на выводе израильских сил из анклава и возвращении его жителей в свои дома, добавил источник.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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