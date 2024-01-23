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Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова - РИА Новости, 23.01.2024
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14:48 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/khakery-1922977987.html
Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова
Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова - РИА Новости, 23.01.2024
Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова
Крупнейший жилой массив Львова остался без отопления и горячего водоснабжения в результате хакерской атаки, заявили на предприятии "Львовтеплоэнерго". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:48
2024-01-23T14:48
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупнейший жилой массив Львова остался без отопления и горячего водоснабжения в результате хакерской атаки, заявили на предприятии "Львовтеплоэнерго". "В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Львовтеплоэнерго". Отмечается, что восстановить теплоснабжение планируется в 21.00 по местному времени (22.00 мск). В Сихове проживают около 200 тысяч человек, во Львове в целом - более 700 тысяч. В настоящее время в городе около нуля градусов.
https://ria.ru/20240123/polsha-1922894788.html
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львов, в мире
Львов, В мире
Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова

"Львовтеплоэнерго": жилой массив Львова остался без тепла и воды из-за хакеров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупнейший жилой массив Львова остался без отопления и горячего водоснабжения в результате хакерской атаки, заявили на предприятии "Львовтеплоэнерго".
"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Львовтеплоэнерго".
Отмечается, что восстановить теплоснабжение планируется в 21.00 по местному времени (22.00 мск).
В Сихове проживают около 200 тысяч человек, во Львове в целом - более 700 тысяч. В настоящее время в городе около нуля градусов.
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