https://ria.ru/20240123/khakery-1922977987.html

Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова

Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова - РИА Новости, 23.01.2024

Хакеры лишили тепла и воды крупнейший жилой массив Львова

Крупнейший жилой массив Львова остался без отопления и горячего водоснабжения в результате хакерской атаки, заявили на предприятии "Львовтеплоэнерго". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:48

2024-01-23T14:48

2024-01-23T14:48

львов

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крупнейший жилой массив Львова остался без отопления и горячего водоснабжения в результате хакерской атаки, заявили на предприятии "Львовтеплоэнерго". "В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Львовтеплоэнерго". Отмечается, что восстановить теплоснабжение планируется в 21.00 по местному времени (22.00 мск). В Сихове проживают около 200 тысяч человек, во Львове в целом - более 700 тысяч. В настоящее время в городе около нуля градусов.

https://ria.ru/20240123/polsha-1922894788.html

львов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

львов, в мире