https://ria.ru/20240123/kartochki-1923007336.html

В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда

В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда - РИА Новости, 23.01.2024

В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда

Уникальные продуктовые карточки, которые остались неотоваренными и уцелели в блокаду Ленинграда, показали на открывшейся в Российской национальной библиотеке в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:00

2024-01-23T16:00

2024-01-23T16:00

санкт-петербург

ленинград

ссср

виктор мельник (прокурор санкт-петербурга )

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Уникальные продуктовые карточки, которые остались неотоваренными и уцелели в блокаду Ленинграда, показали на открывшейся в Российской национальной библиотеке в Петербурге выставке о работе прокуратуры в военное время, передает корреспондент РИА Новости. "Есть единицы, которые мы не можем экспонировать из-за особых условий хранения. Хотелось бы продемонстрировать на открытии оригинальные бланки продуктовых карточек. Вот пример карточки - это лето 1941 года, норма 800 гр хлеба в день. Вот еще одна карточка - она тоже не погашена, нормы совершенно другие, это 18 гр крупы в день", - рассказал заместитель генерального директора по библиотечной работе РНБ Станислав Голубцов. Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник также презентовал в библиотеке серию брошюр, посвященных работе прокуратуры Ленинграда в период блокады, которые переданы на хранение в экспозицию выставки. "Как работали наши прокуроры, следователи в эти дни, это, конечно, подвиг нашего народа, наших защитников. Работали в таких непростых условиях и выполняли задачи, которые перед ними стояли: борьба с бандитизмом и вопросы, связанные с диверсиями, с изменой родине, с хищениями", - сказал Мельник. На выставке представлены уникальные архивные документы, книги, монографии, периодические печатные издания и фотографии, касающиеся работы органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Также на экспозиции можно увидеть здания из фондов библиотеки с 1941 года по настоящее время, посвященные работе прокуроров в трудные годы Великой Отечественной войны. В первую очередь это публикации военных лет: сборники правовых актов, руководства для прокуроров, инструкции по различным вопросам. Это такие издания, как "Руководство по расследованию преступлений" (Москва, 1941), "Образцы следственных, прокурорских и судебных актов, применяемых в органах военной юстиции" (Ашхабад, 1942), подшивки журнала Народного комиссариата юстиции, прокуратуры СССР, Верховного суда СССР "Социалистическая законность" за 1941-1945 годы.

https://ria.ru/20240123/leningrad-1922898769.html

https://ria.ru/20240122/leningrad-1922834632.html

санкт-петербург

ленинград

ссср

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санкт-петербург, ленинград, ссср, виктор мельник (прокурор санкт-петербурга ), блокада ленинграда (1941-1944)