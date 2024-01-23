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В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда - РИА Новости, 23.01.2024
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16:00 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kartochki-1923007336.html
В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда
В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда - РИА Новости, 23.01.2024
В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда
Уникальные продуктовые карточки, которые остались неотоваренными и уцелели в блокаду Ленинграда, показали на открывшейся в Российской национальной библиотеке в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:00
2024-01-23T16:00
санкт-петербург
ленинград
ссср
виктор мельник (прокурор санкт-петербурга )
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Уникальные продуктовые карточки, которые остались неотоваренными и уцелели в блокаду Ленинграда, показали на открывшейся в Российской национальной библиотеке в Петербурге выставке о работе прокуратуры в военное время, передает корреспондент РИА Новости. "Есть единицы, которые мы не можем экспонировать из-за особых условий хранения. Хотелось бы продемонстрировать на открытии оригинальные бланки продуктовых карточек. Вот пример карточки - это лето 1941 года, норма 800 гр хлеба в день. Вот еще одна карточка - она тоже не погашена, нормы совершенно другие, это 18 гр крупы в день", - рассказал заместитель генерального директора по библиотечной работе РНБ Станислав Голубцов. Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник также презентовал в библиотеке серию брошюр, посвященных работе прокуратуры Ленинграда в период блокады, которые переданы на хранение в экспозицию выставки. "Как работали наши прокуроры, следователи в эти дни, это, конечно, подвиг нашего народа, наших защитников. Работали в таких непростых условиях и выполняли задачи, которые перед ними стояли: борьба с бандитизмом и вопросы, связанные с диверсиями, с изменой родине, с хищениями", - сказал Мельник. На выставке представлены уникальные архивные документы, книги, монографии, периодические печатные издания и фотографии, касающиеся работы органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Также на экспозиции можно увидеть здания из фондов библиотеки с 1941 года по настоящее время, посвященные работе прокуроров в трудные годы Великой Отечественной войны. В первую очередь это публикации военных лет: сборники правовых актов, руководства для прокуроров, инструкции по различным вопросам. Это такие издания, как "Руководство по расследованию преступлений" (Москва, 1941), "Образцы следственных, прокурорских и судебных актов, применяемых в органах военной юстиции" (Ашхабад, 1942), подшивки журнала Народного комиссариата юстиции, прокуратуры СССР, Верховного суда СССР "Социалистическая законность" за 1941-1945 годы.
https://ria.ru/20240123/leningrad-1922898769.html
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санкт-петербург, ленинград, ссср, виктор мельник (прокурор санкт-петербурга ), блокада ленинграда (1941-1944)
Санкт-Петербург, Ленинград, СССР, Виктор Мельник (прокурор Санкт-Петербурга ), Блокада Ленинграда (1941-1944)
В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда

На выставке в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкПродуктовые карточки блокадного Ленинграда
Продуктовые карточки блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Продуктовые карточки блокадного Ленинграда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Уникальные продуктовые карточки, которые остались неотоваренными и уцелели в блокаду Ленинграда, показали на открывшейся в Российской национальной библиотеке в Петербурге выставке о работе прокуратуры в военное время, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Есть единицы, которые мы не можем экспонировать из-за особых условий хранения. Хотелось бы продемонстрировать на открытии оригинальные бланки продуктовых карточек. Вот пример карточки - это лето 1941 года, норма 800 гр хлеба в день. Вот еще одна карточка - она тоже не погашена, нормы совершенно другие, это 18 гр крупы в день", - рассказал заместитель генерального директора по библиотечной работе РНБ Станислав Голубцов.
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Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник также презентовал в библиотеке серию брошюр, посвященных работе прокуратуры Ленинграда в период блокады, которые переданы на хранение в экспозицию выставки.
«
"Как работали наши прокуроры, следователи в эти дни, это, конечно, подвиг нашего народа, наших защитников. Работали в таких непростых условиях и выполняли задачи, которые перед ними стояли: борьба с бандитизмом и вопросы, связанные с диверсиями, с изменой родине, с хищениями", - сказал Мельник.
На выставке представлены уникальные архивные документы, книги, монографии, периодические печатные издания и фотографии, касающиеся работы органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Также на экспозиции можно увидеть здания из фондов библиотеки с 1941 года по настоящее время, посвященные работе прокуроров в трудные годы Великой Отечественной войны. В первую очередь это публикации военных лет: сборники правовых актов, руководства для прокуроров, инструкции по различным вопросам. Это такие издания, как "Руководство по расследованию преступлений" (Москва, 1941), "Образцы следственных, прокурорских и судебных актов, применяемых в органах военной юстиции" (Ашхабад, 1942), подшивки журнала Народного комиссариата юстиции, прокуратуры СССР, Верховного суда СССР "Социалистическая законность" за 1941-1945 годы.
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