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На севере Камчатки выпало рекордное количество снега - РИА Новости, 23.01.2024
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05:56 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kamchatka-1922876210.html
На севере Камчатки выпало рекордное количество снега
На севере Камчатки выпало рекордное количество снега - РИА Новости, 23.01.2024
На севере Камчатки выпало рекордное количество снега
Рекордное количество снега, местами в семь раз превышающее норму, выпало на севере Камчатки, сообщает Камчатское управление по мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:56
2024-01-23T05:56
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Рекордное количество снега, местами в семь раз превышающее норму, выпало на севере Камчатки, сообщает Камчатское управление по мониторингу окружающей среды. "На юге полуострова осадки распределялись неравномерно: местами их выпало в 1,3-1,7 раз больше обычного, а местами не достигло и половины декадной нормы. В северных районах края количество выпавших осадков практически повсеместно превысило многолетние значения в 1,2-7 раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что в середине января на большей части полуострова было холоднее обычного на 2-4 градуса, а в центральной части - на 5-10. При этом на севере Камчатки, в Пенжинском и Олюторском районах, напротив, положительные отклонения температуры воздуха от многолетних значений достигали 4-8 градусов.
https://ria.ru/20240123/zhizneobespechenie-1922869350.html
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камчатка, общество, олюторский район
Камчатка, Общество, Олюторский район
На севере Камчатки выпало рекордное количество снега

Количество выпавшего на севере Камчатки снега местами превысило норму в семь раз

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСнежный шторм
Снежный шторм - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Рекордное количество снега, местами в семь раз превышающее норму, выпало на севере Камчатки, сообщает Камчатское управление по мониторингу окружающей среды.
"На юге полуострова осадки распределялись неравномерно: местами их выпало в 1,3-1,7 раз больше обычного, а местами не достигло и половины декадной нормы. В северных районах края количество выпавших осадков практически повсеместно превысило многолетние значения в 1,2-7 раз", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в середине января на большей части полуострова было холоднее обычного на 2-4 градуса, а в центральной части - на 5-10. При этом на севере Камчатки, в Пенжинском и Олюторском районах, напротив, положительные отклонения температуры воздуха от многолетних значений достигали 4-8 градусов.
 
КамчаткаОбществоОлюторский район
 
 
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