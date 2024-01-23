https://ria.ru/20240123/kamchatka-1922876210.html

На севере Камчатки выпало рекордное количество снега

На севере Камчатки выпало рекордное количество снега - РИА Новости, 23.01.2024

На севере Камчатки выпало рекордное количество снега

Рекордное количество снега, местами в семь раз превышающее норму, выпало на севере Камчатки, сообщает Камчатское управление по мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:56

2024-01-23T05:56

2024-01-23T05:56

камчатка

общество

олюторский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Рекордное количество снега, местами в семь раз превышающее норму, выпало на севере Камчатки, сообщает Камчатское управление по мониторингу окружающей среды. "На юге полуострова осадки распределялись неравномерно: местами их выпало в 1,3-1,7 раз больше обычного, а местами не достигло и половины декадной нормы. В северных районах края количество выпавших осадков практически повсеместно превысило многолетние значения в 1,2-7 раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что в середине января на большей части полуострова было холоднее обычного на 2-4 градуса, а в центральной части - на 5-10. При этом на севере Камчатки, в Пенжинском и Олюторском районах, напротив, положительные отклонения температуры воздуха от многолетних значений достигали 4-8 градусов.

https://ria.ru/20240123/zhizneobespechenie-1922869350.html

камчатка

олюторский район

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камчатка, общество, олюторский район