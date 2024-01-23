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Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России - РИА Новости, 23.01.2024
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17:26 23.01.2024 (обновлено: 18:44 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/kadyrov-1923036063.html
Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России
Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России - РИА Новости, 23.01.2024
Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России
Компетентные органы должны изучить высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:26
2024-01-23T18:44
политика
михаил матвеев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 23 янв — РИА Новости. Компетентные органы должны изучить высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.&quot;Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности. В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы&quot;, — написал он в Telegram-канале.Кадыров добавил, что убежденные мусульмане боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда. В частности, три года назад удалось уничтожить последнюю подпольную ячейку боевиков."А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", — подчеркнул глава Чечни. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он предположил, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа. Сам депутат уже извинился за свои слова. По его словам, ему не стыдно это сделать, если "кто-то из коллег-мусульман российских воспринял это на свой счет". Матвеев пояснил, что, говоря об исламизации страны, он имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов и шайтанов".
https://ria.ru/20231213/mnogozhenstvo-1915623661.html
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политика, михаил матвеев, рамзан кадыров, госдума рф
Политика, Михаил Матвеев, Рамзан Кадыров, Госдума РФ
Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России

Кадыров предложил вытурнуть из Госдумы депутата Матвеева за слова о мусульманах

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 янв — РИА Новости. Компетентные органы должны изучить высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«

"Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности. В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы", — написал он в Telegram-канале.

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Кадыров рассказал об отношении к многоженству
13 декабря 2023, 19:24
Кадыров добавил, что убежденные мусульмане боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда. В частности, три года назад удалось уничтожить последнюю подпольную ячейку боевиков.
"А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", — подчеркнул глава Чечни.
Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он предположил, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа.
Сам депутат уже извинился за свои слова. По его словам, ему не стыдно это сделать, если "кто-то из коллег-мусульман российских воспринял это на свой счет". Матвеев пояснил, что, говоря об исламизации страны, он имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов и шайтанов".
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