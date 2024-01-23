Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России
Кадыров предложил вытурнуть из Госдумы депутата Матвеева за слова о мусульманах
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 янв — РИА Новости. Компетентные органы должны изучить высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности. В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы, распространенному в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров добавил, что убежденные мусульмане боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда. В частности, три года назад удалось уничтожить последнюю подпольную ячейку боевиков.
"А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", — подчеркнул глава Чечни.
Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он предположил, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа.
Сам депутат уже извинился за свои слова. По его словам, ему не стыдно это сделать, если "кто-то из коллег-мусульман российских воспринял это на свой счет". Матвеев пояснил, что, говоря об исламизации страны, он имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов и шайтанов".