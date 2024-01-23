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Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев - РИА Новости, 23.01.2024
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15:34 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/izrail-1922998461.html
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев - РИА Новости, 23.01.2024
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев
В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:34
2024-01-23T15:34
в мире
израиль
брюссель
средиземное море
исраэль кац
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание Times of Israel. Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Кац на закрытых переговорах с европейскими коллегами в Брюсселе в ответ на призывы к созданию палестинского государства выступил с предложением о создании искусственного острова в Средиземном море для переселения туда палестинцев из сектора Газа. "Он (Кац) никогда такого не говорил, и такого плана нет", - приводит издание слова из заявления МИД. Отмечается, что министр представил план строительства на искусственном острове порта для проверки прибывающих в анклав товаров. По словам представителя министерства, Кац также допустил возможность размещения на острове жилья, однако он не обсуждал переселение на него палестинцев.
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израиль
брюссель
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в мире, израиль, брюссель, средиземное море, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Брюссель, Средиземное море, Исраэль Кац, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев

Израиль опроверг данные о предложении создать остров для переселения палестинцев

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание Times of Israel.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Кац на закрытых переговорах с европейскими коллегами в Брюсселе в ответ на призывы к созданию палестинского государства выступил с предложением о создании искусственного острова в Средиземном море для переселения туда палестинцев из сектора Газа.
"Он (Кац) никогда такого не говорил, и такого плана нет", - приводит издание слова из заявления МИД.
Отмечается, что министр представил план строительства на искусственном острове порта для проверки прибывающих в анклав товаров. По словам представителя министерства, Кац также допустил возможность размещения на острове жилья, однако он не обсуждал переселение на него палестинцев.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 14:39
 
В миреИзраильБрюссельСредиземное мореИсраэль КацОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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