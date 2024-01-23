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Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев

Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев - РИА Новости, 23.01.2024

Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев

В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:34

2024-01-23T15:34

2024-01-23T15:34

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израиль

брюссель

средиземное море

исраэль кац

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание Times of Israel. Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Кац на закрытых переговорах с европейскими коллегами в Брюсселе в ответ на призывы к созданию палестинского государства выступил с предложением о создании искусственного острова в Средиземном море для переселения туда палестинцев из сектора Газа. "Он (Кац) никогда такого не говорил, и такого плана нет", - приводит издание слова из заявления МИД. Отмечается, что министр представил план строительства на искусственном острове порта для проверки прибывающих в анклав товаров. По словам представителя министерства, Кац также допустил возможность размещения на острове жилья, однако он не обсуждал переселение на него палестинцев.

https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, брюссель, средиземное море, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году