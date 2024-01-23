https://ria.ru/20240123/izrail-1922998461.html
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев - РИА Новости, 23.01.2024
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев
В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:34
2024-01-23T15:34
2024-01-23T15:34
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израиль
брюссель
средиземное море
исраэль кац
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В МИД Израиля опровергают сведения о том, что глава ведомства Исраэль Кац в Брюсселе предложил создать остров для переселения туда палестинцев, сообщает издание Times of Israel. Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Кац на закрытых переговорах с европейскими коллегами в Брюсселе в ответ на призывы к созданию палестинского государства выступил с предложением о создании искусственного острова в Средиземном море для переселения туда палестинцев из сектора Газа. "Он (Кац) никогда такого не говорил, и такого плана нет", - приводит издание слова из заявления МИД. Отмечается, что министр представил план строительства на искусственном острове порта для проверки прибывающих в анклав товаров. По словам представителя министерства, Кац также допустил возможность размещения на острове жилья, однако он не обсуждал переселение на него палестинцев.
https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, брюссель, средиземное море, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Брюссель, Средиземное море, Исраэль Кац, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для палестинцев
Израиль опроверг данные о предложении создать остров для переселения палестинцев