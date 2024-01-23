https://ria.ru/20240123/isk-1923043508.html

Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей

Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей - РИА Новости, 23.01.2024

Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей

Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск к Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:39

2024-01-23T17:39

2024-01-23T18:32

шоубиз

анастасия ивлеева

происшествия

россия

москва

александр иншаков

филипп киркоров

общественная наблюдательная комиссия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск к Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в инстанции."В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО "МТС", — подчеркнули там.В этот раз истцом выступил некий Трещев А. С. Он требует с ответчиков символическую компенсацию по одному рублю. При этом он попросил суд обязать их в счет компенсации морального вреда перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Так, Ивлеева должна отправить туда миллиард рублей, а МТС — миллиард долларов, следует из заявления.Ранее суды дважды отказались принимать подобные иски к рассмотрению. Их инициаторами стали кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему два десятка человек. В прошлый раз Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции подчеркнули, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого кинопродюсер и его сотоварищи обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, но в рассмотрении им также отказали. Причиной стало то, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.В МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не были его спонсором или организатором.Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.

https://ria.ru/20240122/kirkorov-1922732377.html

https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html

https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html

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Влада Копылова

анастасия ивлеева, происшествия, россия, москва, александр иншаков, филипп киркоров, общественная наблюдательная комиссия, "голая вечеринка"