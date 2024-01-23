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Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей - РИА Новости, 23.01.2024
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Шоубиз
 
17:39 23.01.2024 (обновлено: 18:32 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/isk-1923043508.html
Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей
Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей - РИА Новости, 23.01.2024
Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей
Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск к Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:39
2024-01-23T18:32
шоубиз
анастасия ивлеева
происшествия
россия
москва
александр иншаков
филипп киркоров
общественная наблюдательная комиссия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск к Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО &quot;МТС&quot;, — подчеркнули там.В этот раз истцом выступил некий Трещев А. С. Он требует с ответчиков символическую компенсацию по одному рублю. При этом он попросил суд обязать их в счет компенсации морального вреда перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Так, Ивлеева должна отправить туда миллиард рублей, а МТС — миллиард долларов, следует из заявления.Ранее суды дважды отказались принимать подобные иски к рассмотрению. Их инициаторами стали кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему два десятка человек. В прошлый раз Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции подчеркнули, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого кинопродюсер и его сотоварищи обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, но в рассмотрении им также отказали. Причиной стало то, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.В МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не были его спонсором или организатором.Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
https://ria.ru/20240122/kirkorov-1922732377.html
https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
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анастасия ивлеева, происшествия, россия, москва, александр иншаков, филипп киркоров, общественная наблюдательная комиссия, "голая вечеринка"
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Происшествия, Россия, Москва, Александр Иншаков, Филипп Киркоров, Общественная наблюдательная комиссия, "Голая вечеринка"
Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей

Авторы иска к Ивлеевой на один миллиард рублей в третий раз подали его в суд

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск к Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в инстанции.
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"В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО "МТС", — подчеркнули там.

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В этот раз истцом выступил некий Трещев А. С. Он требует с ответчиков символическую компенсацию по одному рублю. При этом он попросил суд обязать их в счет компенсации морального вреда перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Так, Ивлеева должна отправить туда миллиард рублей, а МТС — миллиард долларов, следует из заявления.
Ранее суды дважды отказались принимать подобные иски к рассмотрению. Их инициаторами стали кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему два десятка человек. В прошлый раз Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции подчеркнули, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом".
До этого кинопродюсер и его сотоварищи обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, но в рассмотрении им также отказали. Причиной стало то, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.
В МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не были его спонсором или организатором.
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Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
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ШоубизАнастасия ИвлееваПроисшествияРоссияМоскваАлександр ИншаковФилипп КиркоровОбщественная наблюдательная комиссия"Голая вечеринка"
 
 
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