https://ria.ru/20240123/inzhenery-1922877022.html

В минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении проделана брешь

В минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении проделана брешь - РИА Новости, 23.01.2024

В минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении проделана брешь

Военные инженеры группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении, рассказали в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:13

2024-01-23T06:13

2024-01-23T11:27

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении, рассказали в Минобороны."Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на Купянском направлении в зоне проведения СВО", — уточнили в ведомстве.Командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний сообщил журналистам, что саперы ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, которые невозможно извлечь."Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 метров от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77", — отметил он.В оборонном ведомстве уточнили, что при отходе украинские военные не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные мины-"сюрпризы": заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.В воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные освободили на Купянском направлении населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.На прошлой неделе в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей.

https://ria.ru/20240122/unichtozhenie-1922757883.html

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