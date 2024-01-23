https://ria.ru/20240123/gumpomosch-1923036426.html
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи - РИА Новости, 23.01.2024
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи
Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:27
2024-01-23T17:27
2024-01-23T18:49
происшествия
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госдума рф
ростовская область
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД Екатерина Стенякина. "Как оказалось, действительно, такой факт есть. <...> В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь", — сказала она.Парламентарий рассказала, что связалась с администраторами волонтерских групп, работающими в ее округе в Ростовской области, и они подтвердили ей подлинность видео с выкинутым гуманитарным грузом.Двадцать третьего января в СМИ появилась информация о выброшенной гуманитарной помощи на свалке в Амвросиевском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил волонтер-дальнобойщик, ссылаясь на слова местного жителя. Мужчина рассказал волонтеру о случившемся, показал видео с помойки и передал некоторые вещи из гуманитарного груза, найденные там.
https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, госдума рф, ростовская область
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Ростовская область
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи
Стенякина: информация о гумпомощи на свалке в ДНР передана правоохранителям
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД Екатерина Стенякина.
«
"Как оказалось, действительно, такой факт есть. <...> В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь", — сказала она.
Парламентарий рассказала, что связалась с администраторами волонтерских групп, работающими в ее округе в Ростовской области, и они подтвердили ей подлинность видео с выкинутым гуманитарным грузом.
Двадцать третьего января в СМИ появилась информация о выброшенной гуманитарной помощи на свалке в Амвросиевском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил волонтер-дальнобойщик, ссылаясь на слова местного жителя. Мужчина рассказал волонтеру о случившемся, показал видео с помойки и передал некоторые вещи из гуманитарного груза, найденные там.
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке