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Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи - РИА Новости, 23.01.2024
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17:27 23.01.2024 (обновлено: 18:49 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/gumpomosch-1923036426.html
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи - РИА Новости, 23.01.2024
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи
Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:27
2024-01-23T18:49
происшествия
донецкая народная республика
госдума рф
ростовская область
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД Екатерина Стенякина. &quot;Как оказалось, действительно, такой факт есть. &lt;...&gt; В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь&quot;, — сказала она.Парламентарий рассказала, что связалась с администраторами волонтерских групп, работающими в ее округе в Ростовской области, и они подтвердили ей подлинность видео с выкинутым гуманитарным грузом.Двадцать третьего января в СМИ появилась информация о выброшенной гуманитарной помощи на свалке в Амвросиевском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил волонтер-дальнобойщик, ссылаясь на слова местного жителя. Мужчина рассказал волонтеру о случившемся, показал видео с помойки и передал некоторые вещи из гуманитарного груза, найденные там.
https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html
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происшествия, донецкая народная республика, госдума рф, ростовская область
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Ростовская область
Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

Стенякина: информация о гумпомощи на свалке в ДНР передана правоохранителям

© Фото : 161.ru/Александр ЗакутнийСвалка на границе ДНР и Ростовской области, на которой был найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации
Свалка на границе ДНР и Ростовской области, на которой был найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : 161.ru/Александр Закутний
Свалка на границе ДНР и Ростовской области, на которой был найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД Екатерина Стенякина.
«

"Как оказалось, действительно, такой факт есть. <...> В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь", — сказала она.

Парламентарий рассказала, что связалась с администраторами волонтерских групп, работающими в ее округе в Ростовской области, и они подтвердили ей подлинность видео с выкинутым гуманитарным грузом.
Двадцать третьего января в СМИ появилась информация о выброшенной гуманитарной помощи на свалке в Амвросиевском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил волонтер-дальнобойщик, ссылаясь на слова местного жителя. Мужчина рассказал волонтеру о случившемся, показал видео с помойки и передал некоторые вещи из гуманитарного груза, найденные там.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке
Вчера, 12:45
 
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