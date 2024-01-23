https://ria.ru/20240123/gumpomosch-1923036426.html

Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи - РИА Новости, 23.01.2024

Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:27

2024-01-23T17:27

2024-01-23T18:49

происшествия

донецкая народная республика

госдума рф

ростовская область

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР с Ростовской областью передали в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости депутат ГД Екатерина Стенякина. "Как оказалось, действительно, такой факт есть. <...> В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь", — сказала она.Парламентарий рассказала, что связалась с администраторами волонтерских групп, работающими в ее округе в Ростовской области, и они подтвердили ей подлинность видео с выкинутым гуманитарным грузом.Двадцать третьего января в СМИ появилась информация о выброшенной гуманитарной помощи на свалке в Амвросиевском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил волонтер-дальнобойщик, ссылаясь на слова местного жителя. Мужчина рассказал волонтеру о случившемся, показал видео с помойки и передал некоторые вещи из гуманитарного груза, найденные там.

https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html

донецкая народная республика

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, донецкая народная республика, госдума рф, ростовская область