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На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке - РИА Новости, 24.01.2024
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12:45 23.01.2024 (обновлено: 00:22 24.01.2024)
https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке - РИА Новости, 24.01.2024
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке
Груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации нашли на свалке в донецкой Амвросиевке, передает портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T12:45
2024-01-24T00:22
амвросиевка
донбасс
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации нашли на свалке в донецкой Амвросиевке, передает портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего."Я ехал из Донбасса, возвращался из рейса последнего. Отвозил ребятам гумпомощь. &lt;…&gt; Тогда к машине подошел местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится. &lt;…&gt; Мужик сказал, что у них там свалка, где вывалена фура гуманитарной помощи", — рассказал он.Закутний также отметил, что выброшенную гуманитарную помощь раскатали трактором или бульдозером. В составе груза находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, а также теплые вещи, говорится в материале.Волонтер считает, что это "было сделано целенаправленно".
https://ria.ru/20240123/biznesmen-1922899795.html
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амвросиевка, донбасс
Амвросиевка, Донбасс
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке

На границе ДНР и Ростовской области на свалке нашли гумпомощь для участников СВО

© Фото : 161.ru/Александр ЗакутнийСвалка на границе ДНР и Ростовской области, на которой был найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации
Свалка на границе ДНР и Ростовской области, на которой был найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : 161.ru/Александр Закутний
Свалка на границе ДНР и Ростовской области, на которой был найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации нашли на свалке в донецкой Амвросиевке, передает портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего.
"Я ехал из Донбасса, возвращался из рейса последнего. Отвозил ребятам гумпомощь. <…> Тогда к машине подошел местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится. <…> Мужик сказал, что у них там свалка, где вывалена фура гуманитарной помощи", — рассказал он.
Закутний также отметил, что выброшенную гуманитарную помощь раскатали трактором или бульдозером. В составе груза находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, а также теплые вещи, говорится в материале.
Волонтер считает, что это "было сделано целенаправленно".
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