https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html

На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке

На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке - РИА Новости, 24.01.2024

На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке

Груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации нашли на свалке в донецкой Амвросиевке, передает портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-23T12:45

2024-01-23T12:45

2024-01-24T00:22

амвросиевка

донбасс

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации нашли на свалке в донецкой Амвросиевке, передает портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего."Я ехал из Донбасса, возвращался из рейса последнего. Отвозил ребятам гумпомощь. <…> Тогда к машине подошел местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится. <…> Мужик сказал, что у них там свалка, где вывалена фура гуманитарной помощи", — рассказал он.Закутний также отметил, что выброшенную гуманитарную помощь раскатали трактором или бульдозером. В составе груза находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, а также теплые вещи, говорится в материале.Волонтер считает, что это "было сделано целенаправленно".

https://ria.ru/20240123/biznesmen-1922899795.html

амвросиевка

донбасс

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амвросиевка, донбасс