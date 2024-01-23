https://ria.ru/20240123/grinkevich-1922864072.html
СМИ: на Украине арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны
СМИ: на Украине арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: на Украине арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны
Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах при госзакупках обмундирования для ВСУ Роману Гринкевичу арест с... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:02
2024-01-23T01:02
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах при госзакупках обмундирования для ВСУ Роману Гринкевичу арест с возможностью залога в полмиллиарда гривен (18 миллионов долларов), сообщает украинское агентство УНН. Советник по коммуникациям государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян 18 января сообщила, что подозреваемого по делу о сделке с госзакупками одежды для украинских военных на 1 миллиард гривен (26,3 миллиона долларов) Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – объявили в розыск. В понедельник госбюро расследований сообщило, что Гринкевич-младший задержан. "Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен (18 миллионов долларов)", - передает издание. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что 29 декабря государственное бюро расследований задержало бизнесмена Игоря Гринкевича, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов). Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).
https://ria.ru/20231222/chinovnik-1917594356.html
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украина, киев, турция, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Киев, Турция, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: на Украине арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны
УНН: в Киеве арестован Гринкевич, подозреваемый по делу о закупке одежды для ВСУ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах при госзакупках обмундирования для ВСУ Роману Гринкевичу арест с возможностью залога в полмиллиарда гривен (18 миллионов долларов), сообщает украинское агентство УНН.
Советник по коммуникациям государственного бюро расследований Украины
Татьяна Сапьян 18 января сообщила, что подозреваемого по делу о сделке с госзакупками одежды для украинских военных на 1 миллиард гривен (26,3 миллиона долларов) Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – объявили в розыск. В понедельник госбюро расследований сообщило, что Гринкевич-младший задержан.
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"Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен (18 миллионов долларов)", - передает издание.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что 29 декабря государственное бюро расследований задержало бизнесмена Игоря Гринкевича, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).
Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции
и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).
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