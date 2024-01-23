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Соцкомпания из Читы выиграла грант на развитие бизнеса
Соцкомпания из Читы выиграла грант на развитие бизнеса - РИА Новости, 23.01.2024
Соцкомпания из Читы выиграла грант на развитие бизнеса
Социальное предприятие из Читы "Сашка-Барашка" выиграло конкурс грантов на развитие, выплата составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:43
2024-01-23T12:43
2024-01-23T12:43
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Социальное предприятие из Читы "Сашка-Барашка" выиграло конкурс грантов на развитие, выплата составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Деньги гранта компания направит на покупку вышивальной машины и вакуумного стола. Как рассказала директор компании Наталья Дабижа, вышивальная машина уже приехала, а вакуумный стол заказан. "Конечно же, современная техника оживила наш цех. И она станет прекрасным подспорьем для новых объемов, фасонов и планов", - цитирует пресс-служба Дабижу. "Сашка-барашка" входит в реестр социальных предприятий региона, там работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Только такие компании и могли получить невозвратные деньги от государства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, чита, поддержка бизнеса , предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Чита, Поддержка бизнеса , Предприниматели
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Социальное предприятие из Читы "Сашка-Барашка" выиграло конкурс грантов на развитие, выплата составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Деньги гранта компания направит на покупку вышивальной машины и вакуумного стола.
Как рассказала директор компании Наталья Дабижа, вышивальная машина уже приехала, а вакуумный стол заказан.
"Конечно же, современная техника оживила наш цех. И она станет прекрасным подспорьем для новых объемов, фасонов и планов", - цитирует пресс-служба Дабижу.
Свыше 1500 предпринимателей Марий Эл получили услуги центра "Мой бизнес"
"Сашка-барашка" входит в реестр социальных предприятий региона, там работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Только такие компании и могли получить невозвратные деньги от государства.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России
на период с 2019 по 2024 годы.