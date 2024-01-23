https://ria.ru/20240123/grant-1922942515.html

Соцкомпания из Читы выиграла грант на развитие бизнеса

Соцкомпания из Читы выиграла грант на развитие бизнеса - РИА Новости, 23.01.2024

Соцкомпания из Читы выиграла грант на развитие бизнеса

Социальное предприятие из Читы "Сашка-Барашка" выиграло конкурс грантов на развитие, выплата составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:43

2024-01-23T12:43

2024-01-23T12:43

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Социальное предприятие из Читы "Сашка-Барашка" выиграло конкурс грантов на развитие, выплата составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Деньги гранта компания направит на покупку вышивальной машины и вакуумного стола. Как рассказала директор компании Наталья Дабижа, вышивальная машина уже приехала, а вакуумный стол заказан. "Конечно же, современная техника оживила наш цех. И она станет прекрасным подспорьем для новых объемов, фасонов и планов", - цитирует пресс-служба Дабижу. "Сашка-барашка" входит в реестр социальных предприятий региона, там работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Только такие компании и могли получить невозвратные деньги от государства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20240122/predprinimateli-1922826411.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, чита, поддержка бизнеса , предприниматели