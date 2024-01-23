https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1922952818.html

Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту

Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту - РИА Новости, 23.01.2024

Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту

Фермеры Кемеровской области получат 55,3 миллиона рублей государственной поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:18

2024-01-23T13:18

2024-01-23T13:19

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фермеры Кемеровской области получат 55,3 миллиона рублей государственной поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства региона. Кузбасский Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров за год помог 300 селянам региона в решении юридических и бухгалтерских вопросов, оформлении документов и организации обучения. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что в настоящее время в сферу сельского хозяйства приходят новые технологии, действуют госпрограммы. Фермерам и предпринимателям для уверенного развития производства необходима помощь специалистов, поэтому в регионе продолжают реализовывать программы поддержки аграриев. "С помощью профессионалов Центра компетенций они готовят бизнес-проекты на участие в конкурсе грантов, выигрывают и в результате получают ощутимую поддержку от государства. В этом году по нацпроекту фермерам Кузбасса будет выделено 55,3 миллиона рублей, что на 12,2 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Это позволит увеличить мощности производств, создать дополнительные рабочие места, наращивать продовольственную независимость, стабильно развивать экономику региона и страны", - сказал Цивилев, его слова цитирует пресс-служба. Отмечается, что в 2023 году 31 кузбасский сельхозтоваропроизводитель получил помощь в составлении бизнес-планов, которые необходимы для участия в конкурсах грантовой поддержки по линии Минсельхоза России. Подготовлено 33 пакета документов на субсидию сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Еще один востребованный в регионе вид деятельности — сопровождение сельхозтоваропроизводителей в период подготовки к конкурсу на получение грантов по программе "Агростартап". В 2023 году средства получили четыре хозяйства из Крапивинского, Прокопьевского, Мариинского и Яйского округов. Кроме того, кузбасский Центр компетенций занимается информированием о мерах господдержки начинающих и устойчивых хозяйств; помогает готовить презентационные материалы и разрабатывать стратегию для увеличения товарооборота; содействует в организации ярмарок и выставок для продвижения местной продукции. Также совместно с региональным Минсельхозом специалисты Центра компетенций ведут работу по цифровизации сельхозугодий.

https://ria.ru/20240123/grant-1922942515.html

https://ria.ru/20240122/predprinimateli-1922826411.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кемеровская область, сергей цивилев