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Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/gosduma-1922956937.html
Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА
Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА - РИА Новости, 23.01.2024
Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА
Госдума приняла закон о безопасности полетов в гражданской авиации с поправкой, согласно которой работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:37
2024-01-23T13:37
специальная военная операция на украине
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о безопасности полетов в гражданской авиации с поправкой, согласно которой работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности. "Дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте законопроекта. Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
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госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА

Госдума разрешила сотрудникам транспортной безопасности сбивать беспилотники

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о безопасности полетов в гражданской авиации с поправкой, согласно которой работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности.
"Дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте законопроекта.
Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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