https://ria.ru/20240123/gosduma-1922956937.html

Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА

Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА - РИА Новости, 23.01.2024

Госдума разрешила работникам транспортной безопасности подавлять БПЛА

Госдума приняла закон о безопасности полетов в гражданской авиации с поправкой, согласно которой работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:37

2024-01-23T13:37

2024-01-23T13:37

специальная военная операция на украине

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о безопасности полетов в гражданской авиации с поправкой, согласно которой работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности. "Дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте законопроекта. Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

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госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)