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В Госдуме призвали министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год - РИА Новости, 23.01.2024
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12:57 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/gosduma-1922947684.html
В Госдуме призвали министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год
В Госдуме призвали министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год - РИА Новости, 23.01.2024
В Госдуме призвали министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего об опасности военного конфликта с Россией,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:57
2024-01-23T12:57
россия
борис писториус
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего об опасности военного конфликта с Россией, вспомнить историю и победный для Советского Союза 1945 год. Писториус заявил ранее, что Германии нужно быть готовой к возможному нападению России. По его словам, из-за существования такой возможности страна вооружается вместе с союзниками по НАТО. "Это заявление больше похоже на измышления нашкодившего безграмотного фашиста, которому не дает покоя историческое поражение, а тщеславие требует реванша. Пусть Писториус учит или вспоминает историю и победный 1945 год, когда наша доблестная армия разбила фашиста в его логове. Россия никогда не была агрессором, но защитить свои территории сможет так, что потом на целые поколения смолкают пушки и захватнические помыслы для любого врага", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия самодостаточна и всегда ведет очень осторожную и ответственную политику, не позволяя себе "провокационных и бестолковых заявлений", так как в ее руках находится современное сверхмощное оружие.
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россия, борис писториус, михаил шеремет, госдума рф
Россия, Борис Писториус, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме призвали министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год

Шеремет призвал министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего об опасности военного конфликта с Россией, вспомнить историю и победный для Советского Союза 1945 год.
Писториус заявил ранее, что Германии нужно быть готовой к возможному нападению России. По его словам, из-за существования такой возможности страна вооружается вместе с союзниками по НАТО.
"Это заявление больше похоже на измышления нашкодившего безграмотного фашиста, которому не дает покоя историческое поражение, а тщеславие требует реванша. Пусть Писториус учит или вспоминает историю и победный 1945 год, когда наша доблестная армия разбила фашиста в его логове. Россия никогда не была агрессором, но защитить свои территории сможет так, что потом на целые поколения смолкают пушки и захватнические помыслы для любого врага", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия самодостаточна и всегда ведет очень осторожную и ответственную политику, не позволяя себе "провокационных и бестолковых заявлений", так как в ее руках находится современное сверхмощное оружие.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 02:52
 
РоссияБорис ПисториусМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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