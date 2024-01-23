https://ria.ru/20240123/gorlovka-1922883169.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.01.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, обстрелу из "натовской" артиллерии с начала суток... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:11

2024-01-23T08:11

2024-01-23T08:11

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, обстрелу из "натовской" артиллерии с начала суток подверглись также Донецк и Ясиноватский район ДНР, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению.06:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 06:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 5.55 и 6.55 выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и два снаряда - по Куйбышевскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240123/naemnik-1922876602.html

https://ria.ru/20240122/obstrel-1922799952.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, происшествия