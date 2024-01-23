https://ria.ru/20240123/golod-1922928578.html

В Газе около 570 тысяч человек сталкиваются с голодом, заявили в ООН

В Газе около 570 тысяч человек сталкиваются с голодом, заявили в ООН - РИА Новости, 23.01.2024

В Газе около 570 тысяч человек сталкиваются с голодом, заявили в ООН

Около 570 тысяч человек сталкиваются с катастрофическим голодом в Газе, работа гуманитарных организаций осложняется проблемами доступа и связи, сообщило... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:43

2024-01-23T11:43

2024-01-23T11:43

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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости. Около 570 тысяч человек сталкиваются с катастрофическим голодом в Газе, работа гуманитарных организаций осложняется проблемами доступа и связи, сообщило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети X. "В Газе 570 тысяч человек сталкиваются с катастрофическим голодом. Ожесточенные бои, отказы и ограничения в доступе, а также перебои в связи препятствуют способности БАПОР оказывать эффективную и безопасную помощь", - сказано в публикации. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация не может эффективно доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, пока анклав подвергается тяжелым бомбардировкам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240123/gaza-1922892619.html

https://ria.ru/20240123/gaza-1922873766.html

https://ria.ru/20240122/izrail-1922677730.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, антониу гутерреш, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году