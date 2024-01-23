https://ria.ru/20240123/giatsint-1922875891.html

Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства

Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства - РИА Новости, 23.01.2024

Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства

Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:32

2024-01-23T05:32

2024-01-23T05:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 янв – РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.

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россия, вооруженные силы украины, в мире