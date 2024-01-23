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Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства - РИА Новости, 23.01.2024
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства
Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:32
2024-01-23T05:32
2024-01-23T05:32
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ЛУГАНСК, 23 янв – РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства
Расчет "Гиацинта" уничтожил на Купянском направлении американскую гаубицу ВСУ
ЛУГАНСК, 23 янв – РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.