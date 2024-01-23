Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/giatsint-1922875891.html
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства - РИА Новости, 23.01.2024
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства
Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:32
2024-01-23T05:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719292_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_d2fea5ce04966a3e08d676051f21511a.jpg
ЛУГАНСК, 23 янв – РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.
https://ria.ru/20240123/artilleriya-1922875091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719292_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_fd84d33b121b32a8bb224ef6e7cfe6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Расчет "Гиацинта" уничтожил гаубицу ВСУ американского производства

Расчет "Гиацинта" уничтожил на Купянском направлении американскую гаубицу ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв – РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ
Вчера, 05:10
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала