Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов
Алиханов: таможня Литвы снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше фур
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 янв - РИА Новости. Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, создавая напряженность на границе с Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии с жителями региона в социальной сети "Вконтакте".
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"Где то полторы недели они начали снижать, сначала начали повышать тенденцию, вышли на уровень 140-150 автомобилей в день, потом они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в два раза их пропускной способности... может быть, ситуация стабилизируется, но пока есть там определенная напряженность", - сказал губернатор.
Говоря об альтернативных морских перевозках, Алиханов напомнил, что президент РФ дал поручение о строительстве трех дополнительных паромов и решается вопрос о сроках начала строительства и финансирования. Эти паромы будут аналогичны тем, что работают сейчас на линии. По словам губернатора, паромы "будут очень полезны нам в средне-срочной перспективе на линии".
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"Конечно, мы работаем и с бизнесом. Многие сейчас покупают, ищут дополнительные мощности, суда. Мы им помогаем тоже всем, чем можем", - сказал губернатор.