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Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов

Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов - РИА Новости, 23.01.2024

Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов

Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, создавая напряженность на границе с Калининградом, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:30

2024-01-23T15:30

2024-01-23T15:30

экономика

авто

калининград

антон алиханов

калининградская область

литва

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КАЛИНИНГРАД, 23 янв - РИА Новости. Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, создавая напряженность на границе с Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии с жителями региона в социальной сети "Вконтакте". "Где то полторы недели они начали снижать, сначала начали повышать тенденцию, вышли на уровень 140-150 автомобилей в день, потом они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в два раза их пропускной способности... может быть, ситуация стабилизируется, но пока есть там определенная напряженность", - сказал губернатор. Говоря об альтернативных морских перевозках, Алиханов напомнил, что президент РФ дал поручение о строительстве трех дополнительных паромов и решается вопрос о сроках начала строительства и финансирования. Эти паромы будут аналогичны тем, что работают сейчас на линии. По словам губернатора, паромы "будут очень полезны нам в средне-срочной перспективе на линии". "Конечно, мы работаем и с бизнесом. Многие сейчас покупают, ищут дополнительные мощности, суда. Мы им помогаем тоже всем, чем можем", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922728034.html

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калининградская область

литва

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экономика, авто, калининград, антон алиханов, калининградская область, литва