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Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов - РИА Новости, 23.01.2024
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15:30 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/fury-1922995940.html
Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов
Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов - РИА Новости, 23.01.2024
Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов
Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, создавая напряженность на границе с Калининградом, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:30
2024-01-23T15:30
экономика
авто
калининград
антон алиханов
калининградская область
литва
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КАЛИНИНГРАД, 23 янв - РИА Новости. Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, создавая напряженность на границе с Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии с жителями региона в социальной сети "Вконтакте". "Где то полторы недели они начали снижать, сначала начали повышать тенденцию, вышли на уровень 140-150 автомобилей в день, потом они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в два раза их пропускной способности... может быть, ситуация стабилизируется, но пока есть там определенная напряженность", - сказал губернатор. Говоря об альтернативных морских перевозках, Алиханов напомнил, что президент РФ дал поручение о строительстве трех дополнительных паромов и решается вопрос о сроках начала строительства и финансирования. Эти паромы будут аналогичны тем, что работают сейчас на линии. По словам губернатора, паромы "будут очень полезны нам в средне-срочной перспективе на линии". "Конечно, мы работаем и с бизнесом. Многие сейчас покупают, ищут дополнительные мощности, суда. Мы им помогаем тоже всем, чем можем", - сказал губернатор.
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экономика, авто, калининград, антон алиханов, калининградская область, литва
Экономика, Авто, Калининград, Антон Алиханов, Калининградская область, Литва
Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур, заявил Алиханов

Алиханов: таможня Литвы снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше фур

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 23 янв - РИА Новости. Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, создавая напряженность на границе с Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии с жителями региона в социальной сети "Вконтакте".
«
"Где то полторы недели они начали снижать, сначала начали повышать тенденцию, вышли на уровень 140-150 автомобилей в день, потом они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в два раза их пропускной способности... может быть, ситуация стабилизируется, но пока есть там определенная напряженность", - сказал губернатор.
Говоря об альтернативных морских перевозках, Алиханов напомнил, что президент РФ дал поручение о строительстве трех дополнительных паромов и решается вопрос о сроках начала строительства и финансирования. Эти паромы будут аналогичны тем, что работают сейчас на линии. По словам губернатора, паромы "будут очень полезны нам в средне-срочной перспективе на линии".
«
"Конечно, мы работаем и с бизнесом. Многие сейчас покупают, ищут дополнительные мощности, суда. Мы им помогаем тоже всем, чем можем", - сказал губернатор.
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ЭкономикаАвтоКалининградАнтон АлихановКалининградская областьЛитва
 
 
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