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Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция - РИА Новости, 23.01.2024
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция
Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:40
2024-01-23T15:40
2024-01-23T16:09
владимир путин
общество
россия
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Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.Форум "Родные-любимые" — первое официальное событие Года семьи в России. В нем участвуют более тысячи человек, в том числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на всероссийском семейном форуме "Родные - любимые"
Путин на всероссийском семейном форуме "Родные - любимые"
2024-01-23T15:40
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PT87M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, видео
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция
Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.
2024-01-23T15:40
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PT87M22S
Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.
Форум "Родные-любимые" — первое официальное событие Года семьи в России. В нем участвуют более тысячи человек, в том числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.