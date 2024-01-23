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Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция

Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция - РИА Новости, 23.01.2024

Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция

Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:40

2024-01-23T15:40

2024-01-23T16:09

владимир путин

общество

россия

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Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.Форум "Родные-любимые" — первое официальное событие Года семьи в России. В нем участвуют более тысячи человек, в том числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.

россия

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на всероссийском семейном форуме "Родные - любимые" Путин на всероссийском семейном форуме "Родные - любимые" 2024-01-23T15:40 true PT87M22S

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Наталья Стерхова

владимир путин, общество, россия, видео