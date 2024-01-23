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Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция - РИА Новости, 23.01.2024
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15:40 23.01.2024 (обновлено: 16:09 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/forum-1922979995.html
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция - РИА Новости, 23.01.2024
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция
Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:40
2024-01-23T16:09
владимир путин
общество
россия
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Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.Форум "Родные-любимые" — первое официальное событие Года семьи в России. В нем участвуют более тысячи человек, в том числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.
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60
353
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Путин на всероссийском семейном форуме "Родные - любимые"
Путин на всероссийском семейном форуме "Родные - любимые"
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владимир путин, общество, россия, видео
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция
Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.
2024-01-23T15:40
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Путин принимает участие в семейном форуме "Родные-любимые". Трансляция

Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин во вторник участвует во всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России.
Форум "Родные-любимые" — первое официальное событие Года семьи в России. В нем участвуют более тысячи человек, в том числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.
 
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