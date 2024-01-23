https://ria.ru/20240123/flag-1923005355.html

В Госдуме оценили идею обязать образовательные учреждения вывешивать флаги

В Госдуме оценили идею обязать образовательные учреждения вывешивать флаги - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме оценили идею обязать образовательные учреждения вывешивать флаги

В профильных комитетах одобрили инициативу главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой (ЕР) обязать не только школы, но и детские сады, колледжи и вузы... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:56

2024-01-23T15:56

2024-01-23T16:00

общество

россия

ольга казакова

госдума рф

яна лантратова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В профильных комитетах одобрили инициативу главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой (ЕР) обязать не только школы, но и детские сады, колледжи и вузы вывешивать флаг России, сообщили РИА Новости первый зампред и член комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) и Анна Скрозникова ("Новые люди"), а также первый зампред комитета по науке Ксения Горячева ("Новые люди"). Ранее, как сообщило издание "Известия", в ГД подготовили законопроект, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать флаг России на своих зданиях, инициативу поддержало правительство РФ. "Я безусловно поддерживаю этот законопроект", - сказала Лантратова в разговоре с РИА Новости. По ее мнению, очень важно было ввести некоторое время назад норму, по которой в школе неделю начинают с поднятия флага и исполнения гимна. Она отметила, что было очень много людей, которые критиковали эту инициативу, но в итоге "результат потрясающий получился". По ее словам, для детей поднимать флаг является честью. "Я вижу, насколько это позитивно влияет, поэтому я считаю, что подобные инициативы не просто важны, они нужны нашему обществу", - заключила депутат. Горячева в разговоре с РИА Новости также поддержала инициативу Казаковой: "Считаю инициативу коллег полезной, флаг России стоит и в моем кабинете" "Но важно не преувеличивать роль его вывешивания на здания. Чтобы следствием был тот эффект, что задумывается, важно, чтобы в сердце был отклик, и когда звучит гимн, и когда флаг развевается на ветру. Флаг может быть помощником и работающим символом только в том случае, когда уже заложен фундамент любви, сопричастности и бережности к своей родине. Поэтому первый шаг это, как ни крути - общее дело, в котором ребенок, подросток, молодой человек ощущает свой вклад, нужность и полезность, дело, в котором рождается позитивный чувственный отклик", - пояснила парламентарий. О поддержке предложения Казаковой РИА Новости заявила и Скрозникова ("Новые люди"), отметив, что расширение постоянного использования флага России на зданиях всех образовательных организаций позволит укрепить патриотическое сознание и чувство сопереживания к судьбе своей родины, начиная от дошкольников до студентов ссузов и вузов. По ее словам, сегодня любые образовательные организации могут вывешить флаги по собственному решению, и многие делают это и без принятия закона". При это она отметила, что обязательность вывешивания флага повлечет потребность целевого выделения финансирования из федерального бюджета на закупку и его установку на зданиях. "Если вузы более самостоятельны в этих вопросах и могут выделить финансы из своих внебюджетных источников, то детским садам и колледжам нужна помощь из федерального центра, поскольку для них этот вопрос может стать проблемным ... Не сомневаюсь, что с учетом решения этих организационных вопросов, законопроектную инициативу поддержат все депутаты Госдумы", - заключила Скрозникова.

https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html

https://ria.ru/20240123/mid-1922945549.html

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общество, россия, ольга казакова, госдума рф, яна лантратова