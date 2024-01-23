https://ria.ru/20240123/flag-1922945188.html

Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги

Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги - РИА Новости, 23.01.2024

Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги

Первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал развешивать российские триколоры над зданиями там, где это только возможно. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:47

2024-01-23T12:47

2024-01-23T12:47

россия

алексей журавлев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828335768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3985bd625fdb18056f2215a137e3cd64.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал развешивать российские триколоры над зданиями там, где это только возможно. Все образовательные учреждения в России будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг — соответствующую инициативу перед внесением в Госдуму поддержало правительство, об этом ранее сообщили "Известия". "Российская символика должна быть везде, в этом нет никаких сомнений. Посмотрите на Соединенные Штаты, там звездно-полосатые флаги на каждом углу, и это ровным счетом никого не смущает, просто выражение патриотизма. Если мы сейчас ведем речь о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время просто стеснялись говорить публично, то непременно нужно культивировать его с самых младых ногтей, со школы, а то и с детского сада. И для этого российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно", сообщил Журавлев. Процесс такого воспитания государство должно вести беспрерывно, отметил он.

https://ria.ru/20240116/prestupleniya-1921734847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей журавлев , госдума рф