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Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги
Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги - РИА Новости, 23.01.2024
Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги
Первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал развешивать российские триколоры над зданиями там, где это только возможно. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:47
2024-01-23T12:47
2024-01-23T12:47
россия
алексей журавлев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал развешивать российские триколоры над зданиями там, где это только возможно. Все образовательные учреждения в России будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг — соответствующую инициативу перед внесением в Госдуму поддержало правительство, об этом ранее сообщили "Известия". "Российская символика должна быть везде, в этом нет никаких сомнений. Посмотрите на Соединенные Штаты, там звездно-полосатые флаги на каждом углу, и это ровным счетом никого не смущает, просто выражение патриотизма. Если мы сейчас ведем речь о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время просто стеснялись говорить публично, то непременно нужно культивировать его с самых младых ногтей, со школы, а то и с детского сада. И для этого российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно", сообщил Журавлев. Процесс такого воспитания государство должно вести беспрерывно, отметил он.
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россия, алексей журавлев , госдума рф
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Депутат ГД призвал везде развешивать российские флаги
Журавлев призвал развешивать российские флаги над зданиями там, где это возможно
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по обороне Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал развешивать российские триколоры над зданиями там, где это только возможно.
Все образовательные учреждения в России
будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг — соответствующую инициативу перед внесением в Госдуму поддержало правительство, об этом ранее сообщили "Известия".
"Российская символика должна быть везде, в этом нет никаких сомнений. Посмотрите на Соединенные Штаты, там звездно-полосатые флаги на каждом углу, и это ровным счетом никого не смущает, просто выражение патриотизма. Если мы сейчас ведем речь о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время просто стеснялись говорить публично, то непременно нужно культивировать его с самых младых ногтей, со школы, а то и с детского сада. И для этого российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно", сообщил Журавлев.
Процесс такого воспитания государство должно вести беспрерывно, отметил он.
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