https://ria.ru/20240123/filippiny-1922946189.html

Россиянам стало напрямую доступно еще одно пляжное направление

Россиянам стало напрямую доступно еще одно пляжное направление - РИА Новости, 23.01.2024

Россиянам стало напрямую доступно еще одно пляжное направление

Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажи билетов на рейсы из России на Филиппины, сообщает перевозчик на сайте. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:01

2024-01-23T13:01

2024-01-23T13:01

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажи билетов на рейсы из России на Филиппины, сообщает перевозчик на сайте.Предполагается, что полеты будут совершаться из Иркутска в Манилу с 6 марта по 30 мая 2024 года. Вылет из России — по средам, обратно — по четвергам."Решение об открытии продаж в период с июня по сентябрь будет приниматься позднее, это связано с рисками плохой загрузки самолетов в низкий сезон", — объяснил заместитель гендиректора компании Сергей Крупнов.Полеты будут выполняться на лайнерах "Суперджет-100" с технической посадкой в китайском Шицзячжуане для дозаправки. Цена билета в одну сторону — от 36,8 тысячи рублей.Этот рейс будет востребован у туристов из Сибири и Дальнего Востока, сообщает Rata News. Да и у жителей других регионов — тоже. Сейчас они летают на Филиппины в основном с пересадкой в Омане, Катаре и Бахрейне.Спрос на отдых в этой республике Юго-Восточной Азии меньше, чем на каникулы в Таиланде и Бали. При этом интерес к стране стабилен. Большинство туристов выбирают экскурсионные туры, посещают несколько островов и бронируют "четверки" и "пятерки".

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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